Раздел: Культура
Беременная Регина Тодоренко показала, как поддерживает форму
Девушка села на шпагат.
Украинская звезда телешоу «Орел и решка» Регина Тодоренко решила вспомнить свои занятия йогой, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Она опубликовала в Instagram видео, на котором делает сложные упражнения под песню Джастина Тимберлейка Morning Light.
При этом заметно округлившийся живот не помешал Регине Тодоренко сесть на шпагат.
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«Уже очень давно не занималась. Вот вспомнилось пару асан, которые помогли мне проснуться и взбодриться. Если честно, мне очень нужен йога-мастер, чтоб прям такой как в Индии», – подписала видео беременная телеведущая
Украинская звезда телешоу «Орел и решка» Регина Тодоренко решила вспомнить свои занятия йогой, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Она опубликовала в Instagram видео, на котором делает сложные упражнения под песню Джастина Тимберлейка Morning Light.
При этом заметно округлившийся живот не помешал Регине Тодоренко сесть на шпагат.
Читайте также: Рианна удивила похудевшей фигурой
«Уже очень давно не занималась. Вот вспомнилось пару асан, которые помогли мне проснуться и взбодриться. Если честно, мне очень нужен йога-мастер, чтоб прям такой как в Индии», – подписала видео беременная телеведущая
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