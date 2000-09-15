» » Беременная Регина Тодоренко показала, как поддерживает форму
Раздел: Культура  
0

Беременная Регина Тодоренко показала, как поддерживает форму

Беременная Регина Тодоренко показала, как поддерживает формуДевушка села на шпагат.

Украинская звезда телешоу «Орел и решка» Регина Тодоренко решила вспомнить свои занятия йогой, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Она опубликовала в Instagram видео, на котором делает сложные упражнения под песню Джастина Тимберлейка Morning Light.

При этом заметно округлившийся живот не помешал Регине Тодоренко сесть на шпагат.

Читайте также: Рианна удивила похудевшей фигурой

«Уже очень давно не занималась. Вот вспомнилось пару асан, которые помогли мне проснуться и взбодриться. Если честно, мне очень нужен йога-мастер, чтоб прям такой как в Индии», – подписала видео беременная телеведущая
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Регина Тодоренко, беременная

Загрузка...

Похожие новости по теме

Регина Тодоренко засветила беременный живот Регина Тодоренко засветила беременный живот

Регина случайно показала свой обнаженный живот.

Регина Тодоренко показала беременный живот Регина Тодоренко показала беременный живот

Регина Тодоренко опубликовала новое фото.

Регина Тодоренко изумила своим гибким телом Регина Тодоренко изумила своим гибким телом

Телеведущая сделала шпагат в воздухе.

Регина Тодоренко занималась серфингом в стильном купальнике Регина Тодоренко занималась серфингом в стильном купальнике

Девушка отдыхает в Португалии.

Ведущая телешоу «Орёл и решка» станцевала в леопардовой пижаме Ведущая телешоу «Орёл и решка» станцевала в леопардовой пижаме

26-летняя ведущая телешоу «Орёл и решка» Регина Тодоренко выложила в Instagram видео, на котором она танцует в леопардовой пижаме под свою песню.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх