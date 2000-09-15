Раздел: Культура
Леся Никитюк похвалилась стройными ножками
Ведущая вспомнила о скандале на съемках.
Телеведущая Леся Никитюк, у которой на прошлом эфире шоу "Танцы со звездами" произошла размолвка с одним из судей проекта Владом Ямой из-за его критики, опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который очень смешно подписала, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, комментприй Влада после выступления Леси и ее партнера звучал так: "Хорошо, Леся, с "орешками" все хорошо, но стопы…Вот стоишь классно, когда начинаешь танцевать – не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать нужно стопы, колени закрывать, ноги закрывать…". Не дослушав, Леся перебила его словами: "Рот нужно закрывать".
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"Сегодня танцую за всех высоких девушек, которых называли "лестницами". И всех тех, кого мама била "мокрыми трусами"… И еще одно- – полюбите себя и никогда НЕ комплексуйте. P.S. Сегодня будем танцевать квикстеп!", – сообщила Леся.
Телеведущая Леся Никитюк, у которой на прошлом эфире шоу "Танцы со звездами" произошла размолвка с одним из судей проекта Владом Ямой из-за его критики, опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который очень смешно подписала, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, комментприй Влада после выступления Леси и ее партнера звучал так: "Хорошо, Леся, с "орешками" все хорошо, но стопы…Вот стоишь классно, когда начинаешь танцевать – не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать нужно стопы, колени закрывать, ноги закрывать…". Не дослушав, Леся перебила его словами: "Рот нужно закрывать".
Читайте также: Гайтана впервые показала своего мужа
"Сегодня танцую за всех высоких девушек, которых называли "лестницами". И всех тех, кого мама била "мокрыми трусами"… И еще одно- – полюбите себя и никогда НЕ комплексуйте. P.S. Сегодня будем танцевать квикстеп!", – сообщила Леся.
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