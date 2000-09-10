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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк смешно потроллила Влада Яму

Леся Никитюк смешно потроллила Влада ЯмуСвой танец знаменитость решила посвятить высоким девушкам.

Телеведущая Леся Никитюк в день прямого эфира "Танцы со звездами 2018" решила потроллить звездного судью проекта Влада Яму. Звезда так напомнила хореографу и сторонникам о споре, который между ними разгорелся.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Леся Никитюк анонсировала, что в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами 2018" выйдет на паркет с зажигательным квикстепом.

"Сегодня танцую за всех высоких девушек, которых называли "лестницами" и всех тех, кого мама била "мокрыми трусами". У меня все! И еще одно: любите себя и никогда не комплексуйте", – написала Леся Никитюк.

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Таким образом телеведущая потроллила хореографа Влада Яму, который давал достаточно скандальные комментарии относительно танцев Леси Никитюк. Так, в третьем прямом эфире телеведущая заявила, что судье надо "закрывать рот". Ранее же Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей, что возмутило не только звезду, но и сеть.

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 Теги: Леся Никитюк, Влад Яма

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