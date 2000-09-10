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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли подкупила детей подарками

Анджелина Джоли подкупила детей подаркамиАнджелина Джоли тратит много денег.

Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом стала ещё больше тратить денег на своих детей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Сообщается, что актриса чувствует свою вину из-за развода, а потому не может ни в чем отказать наследникам.

СМИ сообщили, что Анджелина Джоли тратит много времени и денег, чтобы подкупить своих же детей. Актриса мечтает, чтобы наследники перестали общаться с отцом и забыли о Брэде Питте.

Также знаменитость чувствует свою вину в этой ситуации, а потому и старается всё чаще радовать наследников дорогостоящими подарками. Дети Джоли могут похвастаться брендовой одеждой, мужеством игрушек, а также они часто посещают парки развлечений.

Актриса мечтает, чтобы дети росли счастливыми, а потому и старается компенсировать им отсутствие отца дорогими вещами.

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Известно, что для дочери Шайло Анджелина купила раритетные камеры, сын Мэддокс имеет музыкальную студию, а Пакс часто проводит время за диджейским пультом.
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 Теги: Анджелина Джоли, дети, подкуп

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