Раздел: Культура
Анджелина Джоли подкупила детей подарками
Анджелина Джоли тратит много денег.
Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом стала ещё больше тратить денег на своих детей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Сообщается, что актриса чувствует свою вину из-за развода, а потому не может ни в чем отказать наследникам.
СМИ сообщили, что Анджелина Джоли тратит много времени и денег, чтобы подкупить своих же детей. Актриса мечтает, чтобы наследники перестали общаться с отцом и забыли о Брэде Питте.
Также знаменитость чувствует свою вину в этой ситуации, а потому и старается всё чаще радовать наследников дорогостоящими подарками. Дети Джоли могут похвастаться брендовой одеждой, мужеством игрушек, а также они часто посещают парки развлечений.
Актриса мечтает, чтобы дети росли счастливыми, а потому и старается компенсировать им отсутствие отца дорогими вещами.
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Известно, что для дочери Шайло Анджелина купила раритетные камеры, сын Мэддокс имеет музыкальную студию, а Пакс часто проводит время за диджейским пультом.
Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом стала ещё больше тратить денег на своих детей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Сообщается, что актриса чувствует свою вину из-за развода, а потому не может ни в чем отказать наследникам.
СМИ сообщили, что Анджелина Джоли тратит много времени и денег, чтобы подкупить своих же детей. Актриса мечтает, чтобы наследники перестали общаться с отцом и забыли о Брэде Питте.
Также знаменитость чувствует свою вину в этой ситуации, а потому и старается всё чаще радовать наследников дорогостоящими подарками. Дети Джоли могут похвастаться брендовой одеждой, мужеством игрушек, а также они часто посещают парки развлечений.
Актриса мечтает, чтобы дети росли счастливыми, а потому и старается компенсировать им отсутствие отца дорогими вещами.
Читайте также: Анджелина Джоли рассказала, как будет воспитывать детей после развода
Известно, что для дочери Шайло Анджелина купила раритетные камеры, сын Мэддокс имеет музыкальную студию, а Пакс часто проводит время за диджейским пультом.
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