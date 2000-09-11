Раздел: Культура
Невеста Джастина Бибера прокомментировала слухи о свадьбе
По словам Хейли Болдуин, церемония еще не проводилась.
21-летняя модель, племянница Алека Болдуина - Хейли - была вынуждена отреагировать на распространившуюся новость, что два дня назад она якобы сочеталась законным браком со своим любимым - Джастином Бибером. «Я понимаю, почему об этом все заговорили. Но хочу сообщить, что я пока еще не вышла замуж!» - написала Хейли Болдуин на своей страничке в социальной Сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Причиной слухов о якобы состоявшемся бракосочетании модели и ее жениха, стало сообщение о появлении пары на этой неделе в Офисе регистрации браков в Нью-Йорке. Как засвидетельствовали подкараулившие их репортеры, парочка вошла туда, держась за руки, а некоторое время спустя Хейли и Джастин покинули учреждение. Причем, певец держал в руках какой-то большой конверт.
Позднее нашлись свидетели, заявившие, что Бибер и Болдуин приходили в Офис за необходимой по американским законам лицензией на заключение брака. В момент получения документа, Джастин, якобы, даже прослезился от счастья и, обращаясь к Хейли, заявил: «Не могу дождаться часа, когда смогу назвать тебя своей женой, моя крошка!»
Однако вскоре появилась новая информация: другой свидетель заявил, что, на самом деле, у влюбленных уже была лицензия и они приходили в офис, чтобы зарегистрировать свой брак. Эта версия косвенно подтверждалась тем, что Хейли посетила вышеупомянутое учреждение в нарядном белом платье с пышными рукавами, которое вполне можно было принять за подвенечное.
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Но то, что Хейли опровергала факт якобы уже состоявшего бракосочетания, вовсе не означает отмену свадьбы. Как утверждают друзья Бибера, они намерены вступить в брак еще до конца этого месяца. А в качестве места свадебных торжеств Джастин выбрал приобретенный им этим летом новый дом в Канаде, в провинции Онтарио.
21-летняя модель, племянница Алека Болдуина - Хейли - была вынуждена отреагировать на распространившуюся новость, что два дня назад она якобы сочеталась законным браком со своим любимым - Джастином Бибером. «Я понимаю, почему об этом все заговорили. Но хочу сообщить, что я пока еще не вышла замуж!» - написала Хейли Болдуин на своей страничке в социальной Сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Причиной слухов о якобы состоявшемся бракосочетании модели и ее жениха, стало сообщение о появлении пары на этой неделе в Офисе регистрации браков в Нью-Йорке. Как засвидетельствовали подкараулившие их репортеры, парочка вошла туда, держась за руки, а некоторое время спустя Хейли и Джастин покинули учреждение. Причем, певец держал в руках какой-то большой конверт.
Позднее нашлись свидетели, заявившие, что Бибер и Болдуин приходили в Офис за необходимой по американским законам лицензией на заключение брака. В момент получения документа, Джастин, якобы, даже прослезился от счастья и, обращаясь к Хейли, заявил: «Не могу дождаться часа, когда смогу назвать тебя своей женой, моя крошка!»
Однако вскоре появилась новая информация: другой свидетель заявил, что, на самом деле, у влюбленных уже была лицензия и они приходили в офис, чтобы зарегистрировать свой брак. Эта версия косвенно подтверждалась тем, что Хейли посетила вышеупомянутое учреждение в нарядном белом платье с пышными рукавами, которое вполне можно было принять за подвенечное.
Читайте также: Дженнифер Энистон получила интересную роль в сериале
Но то, что Хейли опровергала факт якобы уже состоявшего бракосочетания, вовсе не означает отмену свадьбы. Как утверждают друзья Бибера, они намерены вступить в брак еще до конца этого месяца. А в качестве места свадебных торжеств Джастин выбрал приобретенный им этим летом новый дом в Канаде, в провинции Онтарио.
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