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Раздел: Культура  
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Стало известно, кто покинул известное танцевальное шоу

Стало известно, кто покинул известное танцевальное шоу На канале "1+1" вышел четвертый выпуск “Танцев со звездами”.

Николай Тищенко и Нана вылетели с популярного шоу “Танцы со звездами”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.

Пара заняла последнее место в сумме зрительских балов и балов жюри.

Это произошло на 4 эфире шоу.

В прощальном слове Тищенко заявил, что благодарит всех своих фанатов, а так же сожалеет, что проект для него закончился так рано.

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Ресторатор призвал всех своих поклонников смотреть шоу “Ревизор” на Новом канале, несмотря на то что проект идет на другом канале.
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 Теги: Николай Тищенко, танцы

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