Раздел: Культура
Стало известно, кто покинул известное танцевальное шоу
На канале "1+1" вышел четвертый выпуск “Танцев со звездами”.
Николай Тищенко и Нана вылетели с популярного шоу “Танцы со звездами”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
Пара заняла последнее место в сумме зрительских балов и балов жюри.
Это произошло на 4 эфире шоу.
В прощальном слове Тищенко заявил, что благодарит всех своих фанатов, а так же сожалеет, что проект для него закончился так рано.
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Ресторатор призвал всех своих поклонников смотреть шоу “Ревизор” на Новом канале, несмотря на то что проект идет на другом канале.
Николай Тищенко и Нана вылетели с популярного шоу “Танцы со звездами”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
Пара заняла последнее место в сумме зрительских балов и балов жюри.
Это произошло на 4 эфире шоу.
В прощальном слове Тищенко заявил, что благодарит всех своих фанатов, а так же сожалеет, что проект для него закончился так рано.
Читайте также: Невеста Джастина Бибера прокомментировала слухи о свадьбе
Ресторатор призвал всех своих поклонников смотреть шоу “Ревизор” на Новом канале, несмотря на то что проект идет на другом канале.
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