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Раздел: Культура  
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Мэттью Перри перенес тяжелую операцию

Мэттью Перри перенес тяжелую операцию Актеру пришлось провести в больнице три месяца.

Звезда «Друзей» Мэттью Перри в последнее время и так редко появляется на публике, а этим летом вообще исчез из виду – и лишь теперь выяснилось, почему: сам актер раскрыл, что в течение трех месяцев он находился в больнице и был практически прикован к постели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

В августе 49-летний актер, для которого роль Чендлера Бинга в «Друзьях» по-прежнему остается самой заметной, перенес операцию по устранению гастроинтестинальной перфорации в медицинском центре Лос-Анджелеса.

Перфорация желудочно-кишечного тракта является состоянием, опасным для жизни. Успех операций же во многом зависит от того, насколько рано состояние было диагностировано и насколько серьезны повреждения.

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К счастью, в случае Мэттью Перри все завершилось удачно, и актер впервые за долгое время (почти 6 месяцев!) прервал молчание в Twitter, сообщив про 3 месяца больничного режима.
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 Теги: Мэттью Перри, операция

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