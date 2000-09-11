Раздел: Культура
Мэттью Перри перенес тяжелую операцию
Актеру пришлось провести в больнице три месяца.
Звезда «Друзей» Мэттью Перри в последнее время и так редко появляется на публике, а этим летом вообще исчез из виду – и лишь теперь выяснилось, почему: сам актер раскрыл, что в течение трех месяцев он находился в больнице и был практически прикован к постели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
В августе 49-летний актер, для которого роль Чендлера Бинга в «Друзьях» по-прежнему остается самой заметной, перенес операцию по устранению гастроинтестинальной перфорации в медицинском центре Лос-Анджелеса.
Перфорация желудочно-кишечного тракта является состоянием, опасным для жизни. Успех операций же во многом зависит от того, насколько рано состояние было диагностировано и насколько серьезны повреждения.
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К счастью, в случае Мэттью Перри все завершилось удачно, и актер впервые за долгое время (почти 6 месяцев!) прервал молчание в Twitter, сообщив про 3 месяца больничного режима.
Звезда «Друзей» Мэттью Перри в последнее время и так редко появляется на публике, а этим летом вообще исчез из виду – и лишь теперь выяснилось, почему: сам актер раскрыл, что в течение трех месяцев он находился в больнице и был практически прикован к постели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
В августе 49-летний актер, для которого роль Чендлера Бинга в «Друзьях» по-прежнему остается самой заметной, перенес операцию по устранению гастроинтестинальной перфорации в медицинском центре Лос-Анджелеса.
Перфорация желудочно-кишечного тракта является состоянием, опасным для жизни. Успех операций же во многом зависит от того, насколько рано состояние было диагностировано и насколько серьезны повреждения.
Читайте также: Стало известно, кто покинул известное танцевальное шоу
К счастью, в случае Мэттью Перри все завершилось удачно, и актер впервые за долгое время (почти 6 месяцев!) прервал молчание в Twitter, сообщив про 3 месяца больничного режима.
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