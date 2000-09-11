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Раздел: Культура  
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Фанаты заметили округлившийся животик Кортни Кардашьян

Фанаты заметили округлившийся животик Кортни Кардашьян Возникло подозрение, что знаменитость беременна.

Поклонники знаменитого семейства Кардашьян убеждены, что скоро в самой популярной семьи США появиться очередное прибавление. На этот раз в беременности уличили Кортни Кардашьян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

39-летняя светская львица Кортни Кардашьян блистала на красной дорожке на открытии одного модного заведения в Чикаго. Знаменитость решила подчеркнуть свою фигуру облегающим коротким платьем, которое сразу же выделило округлило живот Кортни. Фанаты посчитали, что сестра Ким Кардашьян снова в положении и ожидает рождение уже четвертого ребенка.

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Однако теперь пользователи Сети гадают, кто же может быть отцом ребенка, если Кортни все-таки окажется беременной. По версии поклонников, это может быть экс-супруг женщины Скотт Дизик, бывший бойфренд Юнес Бенджим или новый возлюбленный Лука Саббат.

Фанаты заметили округлившийся животик Кортни Кардашьян
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 Теги: Кортни Кардашьян, беременность

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