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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева поделилась откровенной фотографией

Вера Брежнева поделилась откровенной фотографией Реакция фанатов на снимок была неоднозначной.

Украинская певица, бывшая участница культового женского коллектива "ВИА Гра" Вера Брежнева возмутила поклонников откровенным фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует в коротком платье, частично оголив грудь.

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"Платье вульгарно. В стиле "гражданок с низкой социальной ответственностью", "Верочка, образ проститутки вам не к лицу", "Ну просто не красиво. Не сексуально" "Вам плохо или вы секса хотите?", - прокомментировали недовольные поклонники.

Вера Брежнева поделилась откровенной фотографией
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 Теги: Вера Брежнева, фото

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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