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Раздел: Культура  
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Дочь Брежневой "доказала", что уже взрослая

Дочь Брежневой "доказала", что уже взрослаяСоня Киперман в бикини обошла мать.

Старшая дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой шокировала своих подписчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

17-летняя Соня Киперман, старшая дочь Веры Брежневой, очень похожа на свою мать, и интернет-пользователи порой не различают, где дочка, а где ее мама, сообщает Znaj.ua.

На днях Соня Киперман выложила на свою страницу в Instagram фотографию в купальнике. Девушка позирует в белом бикини, демонстрируя стройную фигуру.

«Отвезите меня обратно», - подписала снимок Соня.

«Шикарная Соня», «Кажется, кто-то еще красивее мамочки», «Ты просто… Потрясающая! Соня», «Юна, свежа и офигенна», «Прелесть, класная фигурочка», - написали в комментариях подписчики.

Отметим, Соня недавно переехала в США учиться в частном колледже в Калифорнии. Вера Брежнева выложила в свой Instagram фотографию со старшей дочерью, подписав снимок «Остается сказать словами из песни: Мама не горюй. Выпускной год школы. У нас уже начался. Сил всем нам».

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Фанаты певицы отметили сильное сходство между мамой и дочерью, добавив, что Вера выглядит как старшая сестра Сони.
Дочь Брежневой "доказала", что уже взрослая
Дочь Брежневой "доказала", что уже взрослая
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 Теги: Соня Киперман, Вера Брежнева, фото, бикини

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Сегодня, 10:33 » Автор: Алена Шимко
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