Раздел: Культура
Дочь Брежневой "доказала", что уже взрослая
Соня Киперман в бикини обошла мать.
Старшая дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой шокировала своих подписчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
17-летняя Соня Киперман, старшая дочь Веры Брежневой, очень похожа на свою мать, и интернет-пользователи порой не различают, где дочка, а где ее мама, сообщает Znaj.ua.
На днях Соня Киперман выложила на свою страницу в Instagram фотографию в купальнике. Девушка позирует в белом бикини, демонстрируя стройную фигуру.
«Отвезите меня обратно», - подписала снимок Соня.
«Шикарная Соня», «Кажется, кто-то еще красивее мамочки», «Ты просто… Потрясающая! Соня», «Юна, свежа и офигенна», «Прелесть, класная фигурочка», - написали в комментариях подписчики.
Отметим, Соня недавно переехала в США учиться в частном колледже в Калифорнии. Вера Брежнева выложила в свой Instagram фотографию со старшей дочерью, подписав снимок «Остается сказать словами из песни: Мама не горюй. Выпускной год школы. У нас уже начался. Сил всем нам».
Читайте также: 15-летняя дочь Веры Брежневой заинтриговала фотографией с парнем
Фанаты певицы отметили сильное сходство между мамой и дочерью, добавив, что Вера выглядит как старшая сестра Сони.
Старшая дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой шокировала своих подписчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
17-летняя Соня Киперман, старшая дочь Веры Брежневой, очень похожа на свою мать, и интернет-пользователи порой не различают, где дочка, а где ее мама, сообщает Znaj.ua.
На днях Соня Киперман выложила на свою страницу в Instagram фотографию в купальнике. Девушка позирует в белом бикини, демонстрируя стройную фигуру.
«Отвезите меня обратно», - подписала снимок Соня.
«Шикарная Соня», «Кажется, кто-то еще красивее мамочки», «Ты просто… Потрясающая! Соня», «Юна, свежа и офигенна», «Прелесть, класная фигурочка», - написали в комментариях подписчики.
Отметим, Соня недавно переехала в США учиться в частном колледже в Калифорнии. Вера Брежнева выложила в свой Instagram фотографию со старшей дочерью, подписав снимок «Остается сказать словами из песни: Мама не горюй. Выпускной год школы. У нас уже начался. Сил всем нам».
Читайте также: 15-летняя дочь Веры Брежневой заинтриговала фотографией с парнем
Фанаты певицы отметили сильное сходство между мамой и дочерью, добавив, что Вера выглядит как старшая сестра Сони.
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