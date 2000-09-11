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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева пыталась скопировать Лару Крофт: вот, что получилось

Даша Астафьева пыталась скопировать Лару Крофт: вот, что получилосьГлубокий вырез в латексном обтягивающем костюме обнажил ее грудь почти полностью.

Украинская модель и певица Даша Астафьева примерила на себя образ расхитительницы гробниц Лары Крофт. Для создания необходимого амплуа звезда выбрала черный обтягивающий костюм с очень глубоким декольте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Астафьева исполнила в наряде несколько интересных танцевальных движений. Видео танца звезда опубликовала на своем Instagram.

Певица подписала ролик словами Лара Крофт, которую вы заслужили. За 12 часов видео набрало больше 90,5 тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев от поклонников.

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Они пишут, что Астафьева выглядит непревзойденно и даже переплюнула оригинал.
Даша Астафьева пыталась скопировать Лару Крофт: вот, что получилось
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 Теги: Даша Астафьева, Лара Крофт, латекс, декольте

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Сегодня, 11:53 » Автор: Алена Шимко
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