Раздел: Культура
Даша Астафьева пыталась скопировать Лару Крофт: вот, что получилось
Глубокий вырез в латексном обтягивающем костюме обнажил ее грудь почти полностью.
Украинская модель и певица Даша Астафьева примерила на себя образ расхитительницы гробниц Лары Крофт. Для создания необходимого амплуа звезда выбрала черный обтягивающий костюм с очень глубоким декольте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Астафьева исполнила в наряде несколько интересных танцевальных движений. Видео танца звезда опубликовала на своем Instagram.
Певица подписала ролик словами Лара Крофт, которую вы заслужили. За 12 часов видео набрало больше 90,5 тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев от поклонников.
Читайте также: Даша Астафьева поделилась соблазнительным снимком
Они пишут, что Астафьева выглядит непревзойденно и даже переплюнула оригинал.
Украинская модель и певица Даша Астафьева примерила на себя образ расхитительницы гробниц Лары Крофт. Для создания необходимого амплуа звезда выбрала черный обтягивающий костюм с очень глубоким декольте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Астафьева исполнила в наряде несколько интересных танцевальных движений. Видео танца звезда опубликовала на своем Instagram.
Певица подписала ролик словами Лара Крофт, которую вы заслужили. За 12 часов видео набрало больше 90,5 тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев от поклонников.
Читайте также: Даша Астафьева поделилась соблазнительным снимком
Они пишут, что Астафьева выглядит непревзойденно и даже переплюнула оригинал.
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