Раздел: Культура
Глюкозу раскритиковали за вульгарный образ
Глюкоза возмутила фанатов.
Российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, которая недавно засветилась в платье от украинского бренда LUVI, возмутила соотечественников откровенным фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует в черном бикини, декорированном сеткой.
"А кто сказал, что лето закончилось?", - подписала она фото.
Читайте также: Леди Гагу раскритиковали за вульгарный образ
Поклонники певицы назвали фото вульгарным и посоветовали маме двоих детей быть скромнее. По их мнению, Глюкоза слишком часто стала публиковать откровенные кадры.
Российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, которая недавно засветилась в платье от украинского бренда LUVI, возмутила соотечественников откровенным фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует в черном бикини, декорированном сеткой.
"А кто сказал, что лето закончилось?", - подписала она фото.
Читайте также: Леди Гагу раскритиковали за вульгарный образ
Поклонники певицы назвали фото вульгарным и посоветовали маме двоих детей быть скромнее. По их мнению, Глюкоза слишком часто стала публиковать откровенные кадры.
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