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Раздел: Культура  
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Глюкозу раскритиковали за вульгарный образ

Глюкозу раскритиковали за вульгарный образГлюкоза возмутила фанатов.

Российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, которая недавно засветилась в платье от украинского бренда LUVI, возмутила соотечественников откровенным фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует в черном бикини, декорированном сеткой.

"А кто сказал, что лето закончилось?", - подписала она фото.

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Поклонники певицы назвали фото вульгарным и посоветовали маме двоих детей быть скромнее. По их мнению, Глюкоза слишком часто стала публиковать откровенные кадры.
Глюкозу раскритиковали за вульгарный образ
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 Теги: Глюкоза, критика, купальник

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Сегодня, 17:02 » Автор: Алена Шимко
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