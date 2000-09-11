Раздел: Культура
Светлана Тарабарова рассказала о материнстве
Артистка откровенно рассказала, как она себя чувствует в роли мамы.
Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно родила первенца, получает удовольствие от материнства. Звезда призналась, что теперь она чувствует себя абсолютно счастливой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Светлана Тарабарова вместе с новорожденным сыном Иваном вернулась в свой дом. Возле родильного отделения больницы ее встречали друзья, родственники и новоиспеченный отец – продюсер Алексей Бондарь.
По словам Светланы Тарабаровой, она абсолютно счастлива. Сперва звезда переживала, что ее собака будет враждебно относиться к малышу, однако опасения не оправдались.
Мы по-чуть привыкаем. Очень боялись, что собака будет ревновать. Но он в первый день подошел к Ивану, понюхал его, и стал защищать,– призналась Светлана Тарабарова.
Кроме этого, певица дала совет молодым мамам. Светлана Тарабарова поняла, что ее ребенок реагирует на плохое настроение, поэтому посоветовала всем женщинам сохранять спокойствие рядом с младенцами.
Читайте также: Светлана Тарабарова впервые прокомментировала свою беременность
«Единственное, что я поняла уже на 300 процентов, что надо быть спокойной. Ты спокойна, – и твой ребенок спокоен. Она все чувствует: каждый вздох, каждый шаг», – рассказала Светлана Тарабарова.
Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно родила первенца, получает удовольствие от материнства. Звезда призналась, что теперь она чувствует себя абсолютно счастливой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Светлана Тарабарова вместе с новорожденным сыном Иваном вернулась в свой дом. Возле родильного отделения больницы ее встречали друзья, родственники и новоиспеченный отец – продюсер Алексей Бондарь.
По словам Светланы Тарабаровой, она абсолютно счастлива. Сперва звезда переживала, что ее собака будет враждебно относиться к малышу, однако опасения не оправдались.
Мы по-чуть привыкаем. Очень боялись, что собака будет ревновать. Но он в первый день подошел к Ивану, понюхал его, и стал защищать,– призналась Светлана Тарабарова.
Кроме этого, певица дала совет молодым мамам. Светлана Тарабарова поняла, что ее ребенок реагирует на плохое настроение, поэтому посоветовала всем женщинам сохранять спокойствие рядом с младенцами.
Читайте также: Светлана Тарабарова впервые прокомментировала свою беременность
«Единственное, что я поняла уже на 300 процентов, что надо быть спокойной. Ты спокойна, – и твой ребенок спокоен. Она все чувствует: каждый вздох, каждый шаг», – рассказала Светлана Тарабарова.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
308
0
Также советуем посмотреть
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
- В Украине переименуют две области
- Сотрудничество Тимошенко и Медведчука: 6 неопровержимых фактов
- Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка
- Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
- К чему готовиться Украине после убийства Захарченко
- В небе над Швецией засняли «инопланетное существо»
Оставьте свой комментарий