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Раздел: Культура  
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Светлана Тарабарова рассказала о материнстве

Светлана Тарабарова рассказала о материнствеАртистка откровенно рассказала, как она себя чувствует в роли мамы.

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно родила первенца, получает удовольствие от материнства. Звезда призналась, что теперь она чувствует себя абсолютно счастливой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Светлана Тарабарова вместе с новорожденным сыном Иваном вернулась в свой дом. Возле родильного отделения больницы ее встречали друзья, родственники и новоиспеченный отец – продюсер Алексей Бондарь.

По словам Светланы Тарабаровой, она абсолютно счастлива. Сперва звезда переживала, что ее собака будет враждебно относиться к малышу, однако опасения не оправдались.

Мы по-чуть привыкаем. Очень боялись, что собака будет ревновать. Но он в первый день подошел к Ивану, понюхал его, и стал защищать,– призналась Светлана Тарабарова.

Кроме этого, певица дала совет молодым мамам. Светлана Тарабарова поняла, что ее ребенок реагирует на плохое настроение, поэтому посоветовала всем женщинам сохранять спокойствие рядом с младенцами.

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«Единственное, что я поняла уже на 300 процентов, что надо быть спокойной. Ты спокойна, – и твой ребенок спокоен. Она все чувствует: каждый вздох, каждый шаг», – рассказала Светлана Тарабарова.

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 Теги: Светлана Тарабарова, материнство

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Сегодня, 18:30 » Автор: Едгар Букмирза
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