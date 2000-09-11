Раздел: Культура
Всемирно известная певица сильно располнела
Девушка не раз признавалась, что она любит поесть.
Лана Дель Рей никогда не переживала по поводу своего веса, да еще и с радостью обнажалась для клипов и фотосессий. На концертах она обычно появляется в коротких платьях в стиле «бэби-долл», поэтому всегда кажется очень стройной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Во многих интервью девушка не раз признавалась, что она любит поесть и не собирается ограничивать себя в сладком. Так что Дель Рей даже улыбается на снимке ни чуть не боясь осуждения из-за изменений в весе.
Тело когда-то изящной и сексуальной певицы значительно видоизменилось. От былой осиной талии остались только воспоминания. Но нельзя не заметить того, что, невзирая на новые параметры, Лана Дель Рей выглядит вполне счастливой.
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Также летом певица попала в объектив папарацци во время отдыха в Италии. Лана Дель Рей вместе с друзьями отдыхала на яхте, курсирующей по Средиземному морю. По палубе звезда расхаживала в белоснежном боди скорсетом. Однако скрыть изъяны фигура не удалось.
Лана Дель Рей никогда не переживала по поводу своего веса, да еще и с радостью обнажалась для клипов и фотосессий. На концертах она обычно появляется в коротких платьях в стиле «бэби-долл», поэтому всегда кажется очень стройной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Во многих интервью девушка не раз признавалась, что она любит поесть и не собирается ограничивать себя в сладком. Так что Дель Рей даже улыбается на снимке ни чуть не боясь осуждения из-за изменений в весе.
Тело когда-то изящной и сексуальной певицы значительно видоизменилось. От былой осиной талии остались только воспоминания. Но нельзя не заметить того, что, невзирая на новые параметры, Лана Дель Рей выглядит вполне счастливой.
Читайте также: Всемирно известная певица поразила фанатов своим большим весом
Также летом певица попала в объектив папарацци во время отдыха в Италии. Лана Дель Рей вместе с друзьями отдыхала на яхте, курсирующей по Средиземному морю. По палубе звезда расхаживала в белоснежном боди скорсетом. Однако скрыть изъяны фигура не удалось.
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