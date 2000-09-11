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Раздел: Культура  
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Всемирно известная певица сильно располнела

Всемирно известная певица сильно располнелаДевушка не раз признавалась, что она любит поесть.

Лана Дель Рей никогда не переживала по поводу своего веса, да еще и с радостью обнажалась для клипов и фотосессий. На концертах она обычно появляется в коротких платьях в стиле «бэби-долл», поэтому всегда кажется очень стройной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Во многих интервью девушка не раз признавалась, что она любит поесть и не собирается ограничивать себя в сладком. Так что Дель Рей даже улыбается на снимке ни чуть не боясь осуждения из-за изменений в весе.

Тело когда-то изящной и сексуальной певицы значительно видоизменилось. От былой осиной талии остались только воспоминания. Но нельзя не заметить того, что, невзирая на новые параметры, Лана Дель Рей выглядит вполне счастливой.

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Также летом певица попала в объектив папарацци во время отдыха в Италии. Лана Дель Рей вместе с друзьями отдыхала на яхте, курсирующей по Средиземному морю. По палубе звезда расхаживала в белоснежном боди скорсетом. Однако скрыть изъяны фигура не удалось.

Всемирно известная певица сильно располнела
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 Теги: известная певица, располнела

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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