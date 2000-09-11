Раздел: Культура
Эмма Уотсон стала "Чудо-женщиной"
Новый снимок появился на ее Instagram-странице.
Британская киноактриса Эмма Уотсон поразила своих подписчиков в Instagram неожиданным фото, – всем известная Гермиона из "Гарри Поттера" примерила образ "Чудо-женщины" с DC Comics.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На нем она позирует в костюме "Чудо-женщины", в котором раньше можно было увидеть израильскую актрису Галь Гадот. Рядом с ней стоит переодетый Йода из саги "Звездные войны". Оказалось, актриса побывала на костюмированной вечеринке, для которой выбрала такой неожиданный наряд.
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Таким образом звезда привлекла внимание к новой книге, которую она советует прочитать своим подписчикам, – "Ребекка" Дафны Дю Морье. Фото с обложкой книги она разместила вторым в серии снимков.
Британская киноактриса Эмма Уотсон поразила своих подписчиков в Instagram неожиданным фото, – всем известная Гермиона из "Гарри Поттера" примерила образ "Чудо-женщины" с DC Comics.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На нем она позирует в костюме "Чудо-женщины", в котором раньше можно было увидеть израильскую актрису Галь Гадот. Рядом с ней стоит переодетый Йода из саги "Звездные войны". Оказалось, актриса побывала на костюмированной вечеринке, для которой выбрала такой неожиданный наряд.
Читайте также: Эмма Уотсон восхитила элегантным фотосетом
Таким образом звезда привлекла внимание к новой книге, которую она советует прочитать своим подписчикам, – "Ребекка" Дафны Дю Морье. Фото с обложкой книги она разместила вторым в серии снимков.
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