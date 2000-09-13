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Солист известной группы поделился подробностями о своей болезни

Солист известной группы поделился подробностями о своей болезни Сергей Жуков прервал молчание относительно своего диагноза.

В начале августа в Сети появилась информация о том, что солист группы "Руки Вверх!" серьезно болен. Тогда Сергей Жуков впервые за 20 лет отменил концерты в рамках гастрольного тура из-за чего начали распространяться слухи о серьезной и даже смертельной болезни певца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Усугублял ситуацию и тот факт, что сам артист не рассказывал о своем заболевании. И лишь на днях Сергей впервые поделился, что же стало причиной его срочной госпитализации.

"Все прозаично. Простая вещь привела к большим последствиям. За кулисами я ударился о металлическую конструкцию животом. Потом появился синяк, который болел все сильней. Когда я пришел к врачам, оказалось, что все пошло не так. Там уже образовалась грыжа, она разрослась на весь живот. Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни... Врачи говорили, что они не понимают, почему ничего не заживает", - вспоминает Сергей.

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"Мне было плохо, я был в депрессняке. В тот момент мне показалось, что энергия любимых людей и фанатов сделают больше, чем лекарства. Перед третьей операцией я призвал молиться. И это помогло", - рассказал Жуков.
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 Теги: Сергей Жуков, болезнь

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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