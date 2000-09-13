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Ван Дамм выступил на комедийном фестивале в Армении

Ван Дамм выступил на комедийном фестивале в Армении Известный актер стал гостем фестиваля Comedy Club.

15 сентября в Ереване стартовал двухдневый фестиваль Comedy Club, гостем которого стал 57-летний Жан-Клод Ван Дамм. Что только ведущие Гарик Мартиросян и Паша Воля с ним ни делали! Правда, на шпагат актер так и не сел, хотя резиденты очень просили его, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

«Я все-таки известен не из-за шпагата, а благодаря актерской деятельности», - объяснил свой отказ Ван Дамм. «Анастасия Волочкова тоже так считает», - парировал Паша Воля, но Ван Дамм не остался в долгу и дал ему по попе ногой с размаху.

Тогда Гарик положил яблоко на голову Паши и попросил Ван Дамма сбить его ногой, а Воле при этом на русском сказал: «Очень прошу, встань на колени, а то он старый, еще по лицу тебе попадет». Ван Дамм хоть уже и не молод, но он еще помнит, как выполнять трюки, и с легкостью сбил ногой яблоко на голове Воли.

Резиденты попросили Ван Дамма изобразить хулигана, нападающего на Яну Войт - победительницу конкурса красоты. Оказывается, Яна занималась боевыми искусствами. И с легкостью может уложить на лопатки даже такого громилу, как Ван Дамм. Он был сражен наповал - от ее удара ногой в грудь свалился на пол.

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Фестиваль Comedy Club - это уже ежегодная традиция. У него нет официальной прописки, поэтому каждый раз резиденты выбирают новые локации. В этом году он впервые прошел в Армении. И это логично, ведь в шоу много армян. Как пошутил Павел Воля: «За 13 лет существования Comedy Club в каждом резиденте появилось что-то армянское».

Ван Дамм выступил на комедийном фестивале в Армении
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 Теги: Ван Дамм, Comedy Club

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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