Ван Дамм выступил на комедийном фестивале в Армении

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Ван Дамм будет сниматься в сиквеле фильма, который когда-то принес ему славу.

О сестре резидента «Comedy Club» вообще мало, кто знал.

Российский шоумен примерял женский аксессуар. Резидент Comedy Club Павел Воля предстал в необычном для себя образе. Супруг Ляйсан Утяшевой примерил женский гламурный аксессуар в виде кружевных ушек, украшенных стразами. Надо сказать, что в комплекте с отросшими волосами Воли.