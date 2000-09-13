Раздел: Культура
Ван Дамм выступил на комедийном фестивале в Армении
Известный актер стал гостем фестиваля Comedy Club.
15 сентября в Ереване стартовал двухдневый фестиваль Comedy Club, гостем которого стал 57-летний Жан-Клод Ван Дамм. Что только ведущие Гарик Мартиросян и Паша Воля с ним ни делали! Правда, на шпагат актер так и не сел, хотя резиденты очень просили его, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
«Я все-таки известен не из-за шпагата, а благодаря актерской деятельности», - объяснил свой отказ Ван Дамм. «Анастасия Волочкова тоже так считает», - парировал Паша Воля, но Ван Дамм не остался в долгу и дал ему по попе ногой с размаху.
Тогда Гарик положил яблоко на голову Паши и попросил Ван Дамма сбить его ногой, а Воле при этом на русском сказал: «Очень прошу, встань на колени, а то он старый, еще по лицу тебе попадет». Ван Дамм хоть уже и не молод, но он еще помнит, как выполнять трюки, и с легкостью сбил ногой яблоко на голове Воли.
Резиденты попросили Ван Дамма изобразить хулигана, нападающего на Яну Войт - победительницу конкурса красоты. Оказывается, Яна занималась боевыми искусствами. И с легкостью может уложить на лопатки даже такого громилу, как Ван Дамм. Он был сражен наповал - от ее удара ногой в грудь свалился на пол.
Читайте также: Солист известной группы поделился подробностями о своей болезни
Фестиваль Comedy Club - это уже ежегодная традиция. У него нет официальной прописки, поэтому каждый раз резиденты выбирают новые локации. В этом году он впервые прошел в Армении. И это логично, ведь в шоу много армян. Как пошутил Павел Воля: «За 13 лет существования Comedy Club в каждом резиденте появилось что-то армянское».
15 сентября в Ереване стартовал двухдневый фестиваль Comedy Club, гостем которого стал 57-летний Жан-Клод Ван Дамм. Что только ведущие Гарик Мартиросян и Паша Воля с ним ни делали! Правда, на шпагат актер так и не сел, хотя резиденты очень просили его, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
«Я все-таки известен не из-за шпагата, а благодаря актерской деятельности», - объяснил свой отказ Ван Дамм. «Анастасия Волочкова тоже так считает», - парировал Паша Воля, но Ван Дамм не остался в долгу и дал ему по попе ногой с размаху.
Тогда Гарик положил яблоко на голову Паши и попросил Ван Дамма сбить его ногой, а Воле при этом на русском сказал: «Очень прошу, встань на колени, а то он старый, еще по лицу тебе попадет». Ван Дамм хоть уже и не молод, но он еще помнит, как выполнять трюки, и с легкостью сбил ногой яблоко на голове Воли.
Резиденты попросили Ван Дамма изобразить хулигана, нападающего на Яну Войт - победительницу конкурса красоты. Оказывается, Яна занималась боевыми искусствами. И с легкостью может уложить на лопатки даже такого громилу, как Ван Дамм. Он был сражен наповал - от ее удара ногой в грудь свалился на пол.
Читайте также: Солист известной группы поделился подробностями о своей болезни
Фестиваль Comedy Club - это уже ежегодная традиция. У него нет официальной прописки, поэтому каждый раз резиденты выбирают новые локации. В этом году он впервые прошел в Армении. И это логично, ведь в шоу много армян. Как пошутил Павел Воля: «За 13 лет существования Comedy Club в каждом резиденте появилось что-то армянское».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
126
0
Также советуем посмотреть
- Потешные дикие животные, «подражающие» людям
- Всем нужна улыбка: подборка отличных анекдотов на понедельник
- Смешные доказательства того, что лето уже закончилось
- В ВСУ опровергают фейки вокруг осеннего призыва
- Прикольные смс от «мастеров» флирта
- Забавные проблемы, с которыми девушки сталкиваются осенью
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
Оставьте свой комментарий