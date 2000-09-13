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Анфиса Чехова прокомментировала критику в свой адрес

Анфиса Чехова прокомментировала критику в свой адрес Знаменитость обратилась к хейтерам.

Недавно на официальной странице в Instagram Анфиса Чехова разместила остроумный стих о старении, которое, по словам звезды, «случится с тобой и со мною». Однако внимание ее подписчиков привлекло не так произведение, как обновленный цвет волос их кумира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Clutch.

По наблюдениям телеведущей, одно и то же фото вызвало совершенно разную реакцию у ее подписчиков: кому-то перемены в образе Чеховой, которых она добилась с помощью ретуши, понравились, а другие написал неприятные комментарии.

«Обожаю этот цвет волос. У меня сейчас уже месяца три как такой оттенок и каждый день любуюсь им в зеркало. А Вы очень красивая!», «За что стилист Вас так состарил??? Что Вы ему сделали?», «Не идет такой оттенок, как седина. Теплые оттенки Вам больше идут!», «Анфиса, Вы вся светитесь от счастья! А какое красивое платье!!!», «Стихи супер! Правда жизни! И как всегда Вы правы. Анфиса, Вы умница и красавица, и очень талантливая. Ждем еще Ваших стихомыслей!» – комментируют пользователи социальной сети.

Своими размышлениями о разных видах критики вместе с ответом недоброжелателям звезда опубликовала в следующем посте. Чехова отметила, что подписчики и похвалили ее, и раскритиковали – все под одной и той же фотографией. Посему телеведущая пришла к выводу, что объективной критики не существует, хотя каждое мнение имеет право на существование.

«Объективной критики не бывает! Если она не может быть проверена математическим, орфографическим и законным путем. Критика человеческой внешности всегда необъективна! А вот плохое воспитание, выступающего с подобной критикой, к сожалению, объективно очевидно!

Прежде чем начать сыпать критическими замечаниями, следует адекватно оценивать свои действия и писать в начале предложения хотя бы: «Проснулся в плохом настроении – хочу вас обо…ть!». Или «Я считаю себя пупом земли, поэтому уверен, что вы обязаны изменить в себе то, что мне не нравится!» или «Считаю себя страшной, и потому не могу позволить вам быть лучше меня!» или «Мне никто не дает, поэтому получай от меня объективную критику».

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А уж после пишите все, что вы думаете! Тогда уж нам точно будет понятно, что с вами такое объективно происходит? И как вам, бедненьким, объективно помочь» – прокомментировала Анфиса Чехова.
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 Теги: Анфиса Чехова, ответ

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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