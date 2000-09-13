Раздел: Культура
Гайтана прекратила скрывать своего мужа
Певица рассказала, чем занимается ее супруг.
Популярная украинская певица Гайтана впервые официально представила общественности своего мужа Александра Смарта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Так, девушка рассказала, что ее муж Александр является ее продюсером. От экс-возлюбленного он отличается тем, утверждает Гайтана, что сам пишет и создает музыку. Более того, он сам занимается ее аранжировкой.
При этом, по словам певицы, что они с Александром совместно посещают уроки танцев.
"Я с ребенком. Мы едем на эти танцы. Я танцую с дочкой, она танцует с тем партнером, этот парень что-то там тискает нашу маму. Он так на меня смотрит, спрашивает: "Саша, а я там не очень?". Говорю: "Еще пока нормально, но скоро, смотри мне", - сказал Александр.
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В то же время исполнительница уточнила, что не намерена останавливаться на одном ребенке.
Популярная украинская певица Гайтана впервые официально представила общественности своего мужа Александра Смарта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Так, девушка рассказала, что ее муж Александр является ее продюсером. От экс-возлюбленного он отличается тем, утверждает Гайтана, что сам пишет и создает музыку. Более того, он сам занимается ее аранжировкой.
При этом, по словам певицы, что они с Александром совместно посещают уроки танцев.
"Я с ребенком. Мы едем на эти танцы. Я танцую с дочкой, она танцует с тем партнером, этот парень что-то там тискает нашу маму. Он так на меня смотрит, спрашивает: "Саша, а я там не очень?". Говорю: "Еще пока нормально, но скоро, смотри мне", - сказал Александр.
Читайте также: Инсайдер рассказал новые подробности о свадьбе Джастина Бибера
В то же время исполнительница уточнила, что не намерена останавливаться на одном ребенке.
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