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Раздел: Культура  
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Гайтана прекратила скрывать своего мужа

Гайтана прекратила скрывать своего мужа Певица рассказала, чем занимается ее супруг.

Популярная украинская певица Гайтана впервые официально представила общественности своего мужа Александра Смарта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

Так, девушка рассказала, что ее муж Александр является ее продюсером. От экс-возлюбленного он отличается тем, утверждает Гайтана, что сам пишет и создает музыку. Более того, он сам занимается ее аранжировкой.

При этом, по словам певицы, что они с Александром совместно посещают уроки танцев.

"Я с ребенком. Мы едем на эти танцы. Я танцую с дочкой, она танцует с тем партнером, этот парень что-то там тискает нашу маму. Он так на меня смотрит, спрашивает: "Саша, а я там не очень?". Говорю: "Еще пока нормально, но скоро, смотри мне", - сказал Александр.

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В то же время исполнительница уточнила, что не намерена останавливаться на одном ребенке.

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 Теги: Гайтана, муж

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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