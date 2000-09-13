Жерар Депардье решил «кинуть» Россию ради другой страны

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Изданием Le Journal du Dimanche в понедельник, 17 июня, сообщается о том, что французский актер Жерар Депардье, в начале 2013-го ставший гражданином России, собирается получить паспорта, свидетельствующие о том, что он является гражданином еще семи стран. Твердый как никогда в своем желании Депардье собирается в ближайшее время