Раздел: Культура
Жерар Депардье решил «кинуть» Россию ради другой страны
Вопрос гражданства актер обсудит с президентом страны.
Актер Жерар Депардье намерен получить турецкое гражданство. Посетить Турцию с целью обсуждения условий получения паспорта 69-летний намерен в октябре этого года, детали он обсудит непосредственно с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила газета Aydinlik, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
«Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорю с Эрдоганом», - заявил Депардье.
Отмечается, что артист сказал об этом во время поездки в Пхеньян, где отмечается 70-летняя годовщина образования КНДР. Там он находится вместе с Ассоциацией дружбы КНДР-Франция.
Напомним, Жерар Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018 он снова переехал во Францию, чье гражданство также сохранил.
Французского актера Жерара Депардье подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Подробности дела не раскрываются. Юрист 69-летнего Депардье заявил, что его клиент «категорически отрицает причастность к любым изнасилованиям и любым домогательствам».
Как уточняет Le Parisien, жалоба была подана 27 августа. Обвинения в адрес Депардье выдвинула 20-летняя французская актриса и танцовщица. Она рассказала полиции, что дважды во время репетиции подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй - 13 августа. Расследованием занялась прокуратура Парижа.
Читайте также: Жерар Депардье проголосовал на выборах президента РФ. Видео
Издание не называет имени актрисы, однако близкий к расследованию источник сообщил, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино. Также сообщается, что артист хорошо был знаком с ее отцом.
Актер Жерар Депардье намерен получить турецкое гражданство. Посетить Турцию с целью обсуждения условий получения паспорта 69-летний намерен в октябре этого года, детали он обсудит непосредственно с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила газета Aydinlik, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
«Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорю с Эрдоганом», - заявил Депардье.
Отмечается, что артист сказал об этом во время поездки в Пхеньян, где отмечается 70-летняя годовщина образования КНДР. Там он находится вместе с Ассоциацией дружбы КНДР-Франция.
Напомним, Жерар Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018 он снова переехал во Францию, чье гражданство также сохранил.
Французского актера Жерара Депардье подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Подробности дела не раскрываются. Юрист 69-летнего Депардье заявил, что его клиент «категорически отрицает причастность к любым изнасилованиям и любым домогательствам».
Как уточняет Le Parisien, жалоба была подана 27 августа. Обвинения в адрес Депардье выдвинула 20-летняя французская актриса и танцовщица. Она рассказала полиции, что дважды во время репетиции подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй - 13 августа. Расследованием занялась прокуратура Парижа.
Читайте также: Жерар Депардье проголосовал на выборах президента РФ. Видео
Издание не называет имени актрисы, однако близкий к расследованию источник сообщил, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино. Также сообщается, что артист хорошо был знаком с ее отцом.
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