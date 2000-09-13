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Раздел: Культура  
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Жерар Депардье решил «кинуть» Россию ради другой страны

Жерар Депардье решил «кинуть» Россию ради другой страныВопрос гражданства актер обсудит с президентом страны.

Актер Жерар Депардье намерен получить турецкое гражданство. Посетить Турцию с целью обсуждения условий получения паспорта 69-летний намерен в октябре этого года, детали он обсудит непосредственно с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила газета Aydinlik, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

«Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорю с Эрдоганом», - заявил Депардье.

Отмечается, что артист сказал об этом во время поездки в Пхеньян, где отмечается 70-летняя годовщина образования КНДР. Там он находится вместе с Ассоциацией дружбы КНДР-Франция.

Напомним, Жерар Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018 он снова переехал во Францию, чье гражданство также сохранил.

Французского актера Жерара Депардье подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Подробности дела не раскрываются. Юрист 69-летнего Депардье заявил, что его клиент «категорически отрицает причастность к любым изнасилованиям и любым домогательствам».

Как уточняет Le Parisien, жалоба была подана 27 августа. Обвинения в адрес Депардье выдвинула 20-летняя французская актриса и танцовщица. Она рассказала полиции, что дважды во время репетиции подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй - 13 августа. Расследованием занялась прокуратура Парижа.

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Издание не называет имени актрисы, однако близкий к расследованию источник сообщил, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино. Также сообщается, что артист хорошо был знаком с ее отцом.
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 Теги: Жерар Депардье, Россия, Турция, гражданство

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Сегодня, 10:32 » Автор: Алена Шимко
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Изданием Le Journal du Dimanche в понедельник, 17 июня, сообщается о том, что французский актер Жерар Депардье, в начале 2013-го ставший гражданином России, собирается получить паспорта, свидетельствующие о том, что он является гражданином еще семи стран. Твердый как никогда в своем желании Депардье собирается в ближайшее время

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