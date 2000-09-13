» » Надю Дорофееву заподозрили в плагиате Ани Лорак
Раздел: Культура  
0

Надю Дорофееву заподозрили в плагиате Ани Лорак

Надю Дорофееву заподозрили в плагиате Ани ЛоракНадя Дорофеева оголила ноги и вызвала жаркие споры фанатов.

Дорофеева сфотографировалась в черной лаковой юбке с очень откровенным разрезом и коротком топе, обнажающим живот, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов новым горячим снимком. Артистка сфотографировалась в черной лаковой юбке с очень откровенным разрезом и коротком топе, обнажающим живот. Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram.

Мнения по поводу образа Нади разделились: "Надя ты супер, такая эффектная и красивая", "Аааа, как круто! Стильно,пафосно и необычно!", "Какие ноги", "Смелый образ", - пишут поклонники певицы.

Читайте также: Надю Дорофееву приятно удивили в кафе

В то же время нашлись и такие, кому ее образ не понравился: "Худоба ещё больше не идёт чем Каменских жесть", "Надя одолжила идею юбки у Ани Лорак с платья?", "Нога не мерзнет?", "Юбка как платье Каролины, и не стыдно идеи красть, своего придумать не могут, пользуются тем что Каролина не выступает в Украине!", - раскритиковали Дорофееву другие пользователи.
Надю Дорофееву заподозрили в плагиате Ани Лорак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Надя Дорофеева, критика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:50 » Автор: Алена Шимко
     1280
     0

Похожие новости по теме

Надю Дорофееву приятно удивили в кафе Надю Дорофееву приятно удивили в кафе

Певицу удивили необычной подачей именного коктейля

Надя Дорофеева порадовала фанатов новой семейной фотографией Надя Дорофеева порадовала фанатов новой семейной фотографией

Солистка группы "Время и Стекло" сфотографировалась со своим мужем около наряженной ёлки.

Надю Дорофееву раскритиковали за новую прическу Надю Дорофееву раскритиковали за новую прическу

Певица позировала с короткой стрижкой.

Надя Дорофеева удивила публику откровенным снимком Надя Дорофеева удивила публику откровенным снимком

Солистка группы "Время и Стекло" сделала селфи в бюстгальтере.

Надя Дорофеева покорила сердца фанатов откровенным нарядом Надя Дорофеева покорила сердца фанатов откровенным нарядом

Участница группы «Время и Стекло» опубликовала новое фото со съемок клипа на песню «404».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх