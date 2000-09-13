Раздел: Культура
Надю Дорофееву заподозрили в плагиате Ани Лорак
Надя Дорофеева оголила ноги и вызвала жаркие споры фанатов.
Дорофеева сфотографировалась в черной лаковой юбке с очень откровенным разрезом и коротком топе, обнажающим живот, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов новым горячим снимком. Артистка сфотографировалась в черной лаковой юбке с очень откровенным разрезом и коротком топе, обнажающим живот. Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram.
Мнения по поводу образа Нади разделились: "Надя ты супер, такая эффектная и красивая", "Аааа, как круто! Стильно,пафосно и необычно!", "Какие ноги", "Смелый образ", - пишут поклонники певицы.
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В то же время нашлись и такие, кому ее образ не понравился: "Худоба ещё больше не идёт чем Каменских жесть", "Надя одолжила идею юбки у Ани Лорак с платья?", "Нога не мерзнет?", "Юбка как платье Каролины, и не стыдно идеи красть, своего придумать не могут, пользуются тем что Каролина не выступает в Украине!", - раскритиковали Дорофееву другие пользователи.
Дорофеева сфотографировалась в черной лаковой юбке с очень откровенным разрезом и коротком топе, обнажающим живот, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов новым горячим снимком. Артистка сфотографировалась в черной лаковой юбке с очень откровенным разрезом и коротком топе, обнажающим живот. Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram.
Мнения по поводу образа Нади разделились: "Надя ты супер, такая эффектная и красивая", "Аааа, как круто! Стильно,пафосно и необычно!", "Какие ноги", "Смелый образ", - пишут поклонники певицы.
Читайте также: Надю Дорофееву приятно удивили в кафе
В то же время нашлись и такие, кому ее образ не понравился: "Худоба ещё больше не идёт чем Каменских жесть", "Надя одолжила идею юбки у Ани Лорак с платья?", "Нога не мерзнет?", "Юбка как платье Каролины, и не стыдно идеи красть, своего придумать не могут, пользуются тем что Каролина не выступает в Украине!", - раскритиковали Дорофееву другие пользователи.
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