Раздел: Культура
Анастасия Кожевникова показала, как праздновала свадьбу
Анастасия Кожевникова 24 августа вышла замуж.
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, которая 24 августа вышла замуж, порадовала поклонников на странице в Instagram эксклюзивными фото с праздника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Для торжественного дня 25-летняя Кожевникова выбрала изысканное платье молочного цвета со спущенными рукавами и длинную фату, украшенную кружевом. На снимках Анастасия запечатлена в компании возлюбленного Кирилла и родителей.
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Недавно девушка попрощалась с коллегами по "ВИА Гре". Певица планирует начать сольную карьеру. На протяжении пяти лет Анастасия выступала в популярной коллективе.
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, которая 24 августа вышла замуж, порадовала поклонников на странице в Instagram эксклюзивными фото с праздника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Для торжественного дня 25-летняя Кожевникова выбрала изысканное платье молочного цвета со спущенными рукавами и длинную фату, украшенную кружевом. На снимках Анастасия запечатлена в компании возлюбленного Кирилла и родителей.
Читайте также: Анастасия Кожевникова рассказала, как относится к новой солистке "ВИА-Гры"
Недавно девушка попрощалась с коллегами по "ВИА Гре". Певица планирует начать сольную карьеру. На протяжении пяти лет Анастасия выступала в популярной коллективе.
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