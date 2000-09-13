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Раздел: Культура  
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Анастасия Кожевникова показала, как праздновала свадьбу

Анастасия Кожевникова показала, как праздновала свадьбуАнастасия Кожевникова 24 августа вышла замуж.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, которая 24 августа вышла замуж, порадовала поклонников на странице в Instagram эксклюзивными фото с праздника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

Для торжественного дня 25-летняя Кожевникова выбрала изысканное платье молочного цвета со спущенными рукавами и длинную фату, украшенную кружевом. На снимках Анастасия запечатлена в компании возлюбленного Кирилла и родителей.

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Недавно девушка попрощалась с коллегами по "ВИА Гре". Певица планирует начать сольную карьеру. На протяжении пяти лет Анастасия выступала в популярной коллективе.
Анастасия Кожевникова показала, как праздновала свадьбу
Анастасия Кожевникова показала, как праздновала свадьбу
Анастасия Кожевникова показала, как праздновала свадьбу
Анастасия Кожевникова показала, как праздновала свадьбу
Анастасия Кожевникова показала, как праздновала свадьбу
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 Теги: Анастасия Кожевникова, свадьба, фото

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Сегодня, 15:08 » Автор: Алена Шимко
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