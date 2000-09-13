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Раздел: Культура  
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Белла Хадид прогулялась без нижнего белья

Белла Хадид прогулялась без нижнего белья21-летняя модель вновь эпатирует публику своим откровенным образом.

Папарацци заскочили Беллу Хадид на улицах Парижа. Девушка вышла из отеля в горчичной кофте, под которой не было бюстгальтера. Поэтому с некоторых ракурсов фотографы запечатлели обнаженную грудь модели, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Еще на Хадид были джинсы, леопардовый пояс и черная обувь на толстой подошве.

В ушах у Беллы были большие серьги-кольца, а на лице – черные очки.

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Белла любит ходить без лифчика. К примеру, недавно она с сестрой Джиджи сходили в откровенных нарядах на теннисный матч.
Белла Хадид прогулялась без нижнего белья
Белла Хадид прогулялась без нижнего белья
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 Теги: Белла Хадид, без белья

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Сегодня, 16:23 » Автор: Алена Шимко
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