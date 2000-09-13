Раздел: Культура
Белла Хадид прогулялась без нижнего белья
21-летняя модель вновь эпатирует публику своим откровенным образом.
Папарацци заскочили Беллу Хадид на улицах Парижа. Девушка вышла из отеля в горчичной кофте, под которой не было бюстгальтера. Поэтому с некоторых ракурсов фотографы запечатлели обнаженную грудь модели, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Еще на Хадид были джинсы, леопардовый пояс и черная обувь на толстой подошве.
В ушах у Беллы были большие серьги-кольца, а на лице – черные очки.
Читайте также: Джиджи Хадид прогулялась по Нью-Йорку без нижнего белья
Белла любит ходить без лифчика. К примеру, недавно она с сестрой Джиджи сходили в откровенных нарядах на теннисный матч.
Папарацци заскочили Беллу Хадид на улицах Парижа. Девушка вышла из отеля в горчичной кофте, под которой не было бюстгальтера. Поэтому с некоторых ракурсов фотографы запечатлели обнаженную грудь модели, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Еще на Хадид были джинсы, леопардовый пояс и черная обувь на толстой подошве.
В ушах у Беллы были большие серьги-кольца, а на лице – черные очки.
Читайте также: Джиджи Хадид прогулялась по Нью-Йорку без нижнего белья
Белла любит ходить без лифчика. К примеру, недавно она с сестрой Джиджи сходили в откровенных нарядах на теннисный матч.
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