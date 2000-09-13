Раздел: Культура
Известный режиссер сделал настоящую неожиданность на премии "Эмми-2018"
Любимая Джен поднялась на сцену.
Режиссер последней 90-ой церемонии награждения премии "Оскар" Гленн Вайсс сделал настоящую неожиданность на премии "Эмми-2018". Перед несколькотысячной аудиторией он вышел на сцену и после трогательной речи сделал предложение женитьбы Джен Свендсен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
17 сентября на церемонии "Эмми" в Лос-Анджелесе Гленн Вайсс получил победу в номинации "Лучший режиссер в развлекательной программе". Выступив с вдохновенной речью, в которой он вспомнил свою покойную мать, которая умерла несколько недель назад, он сделал настоящую неожиданность.
Мама всегда видела только хорошее в окружающих людях и вещах, и она обожала мою любимую Джен. Джен, ты свет моей жизни! Ты спрашивала, почему я не люблю называть тебя своей девушкой... Просто потому, что я хочу называть тебя своей женой,– поразил всех присутствующих на церемонии Гленн Вайсс.
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Обычно ведущие шоу стараются выделить одинаковое время для лауреатов премий и "подгоняют" их, когда они не вкладываются в определенное время на сцене. Но в этом случае режиссеру дали специальное время на осуществление невероятного замысла. Любимая Джен поднялась на сцену, ответила "да" и Гленн надел ей на палец обручальное кольцо.
Режиссер последней 90-ой церемонии награждения премии "Оскар" Гленн Вайсс сделал настоящую неожиданность на премии "Эмми-2018". Перед несколькотысячной аудиторией он вышел на сцену и после трогательной речи сделал предложение женитьбы Джен Свендсен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
17 сентября на церемонии "Эмми" в Лос-Анджелесе Гленн Вайсс получил победу в номинации "Лучший режиссер в развлекательной программе". Выступив с вдохновенной речью, в которой он вспомнил свою покойную мать, которая умерла несколько недель назад, он сделал настоящую неожиданность.
Мама всегда видела только хорошее в окружающих людях и вещах, и она обожала мою любимую Джен. Джен, ты свет моей жизни! Ты спрашивала, почему я не люблю называть тебя своей девушкой... Просто потому, что я хочу называть тебя своей женой,– поразил всех присутствующих на церемонии Гленн Вайсс.
Читайте также: Известный режиссер сделал скандальное заявление об оккупации Крыма
Обычно ведущие шоу стараются выделить одинаковое время для лауреатов премий и "подгоняют" их, когда они не вкладываются в определенное время на сцене. Но в этом случае режиссеру дали специальное время на осуществление невероятного замысла. Любимая Джен поднялась на сцену, ответила "да" и Гленн надел ей на палец обручальное кольцо.
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