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Раздел: Культура  
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Алек Болдуин подтвердил бракосочетание Хейли и Джастина Бибера

Алек Болдуин подтвердил бракосочетание Хейли и Джастина БибераХейли и Джастин не прокомментировали свой брак.

Голливудский киноактер Алек Болдуин, который является родным дядей модели Хейли Болдуин, подтвердил информацию об их браке.

Об этом знаменитый актер рассказал на красной дорожке премии "Эмми" в интервью телеканалу Access, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

13 сентября Джастин Бибер и Хейли Болдуин посетили городской суд в Нью-Йорке, чтобы подать заявление на бракосочетание. На следующий день, 14 сентября, западные СМИ сообщили, что Джастин Бибер и его невеста модель Хейли Болдуин официально зарегистрировали брак в суде Нью-Йорка.

Да, они сбежали и поженились! Не знаю, как сейчас обстоят у них дела. Мы время от времени общаемся с Хейли, но вот самого Джастина я видел только один раз. Хотя я не беспокоюсь, у Хейли – прекрасный отец, который знает, как лучше,– отметил Алек Болдуин.

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На данный момент Хейли и Джастин не прокомментировали свой брак, однако папарацци успели поймать счастливых влюбленных на улицах Лондона.
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 Теги: Алек Болдуин, брак, Джастин Бибер

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Сегодня, 19:20 » Автор: Едгар Букмирза
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