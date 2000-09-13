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Раздел: Культура  
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В Украине пройдет финальный этап конкурса красоты

В Украине пройдет финальный этап конкурса красотыЭто шанс для талантливых девушек показать себя.

В четверг, 20 сентября, в Киеве пройдет финал конкурса «Мисс Украина 2018», где выберут самую красивую девушку страны. Оценивать конкурсанток будут 10 профессиональных членов жюри.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.

За титул и корону «Мисс Украина 2018» будут бороться 25 самых красивых девушек в возрасте от 17 до 24 лет со всей страны. Об этом рассказала Виктория Киосе, исполнительный директор конкурса. По ее словам, благодаря этому мероприятию каждая из участниц получит неоценимый жизненный опыт и возможность карьерного роста.

В этому году финал «Мисс Украина 2018» пройдет 20 сентября в студийном комплексе «HYDRA FILMS». Организаторы меняют формат шоу и не предполагают продажу билетов в свободном доступе, поэтому количество мест будет ограничено.

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Главная идея конкурса «Мисс Украина 2018» - раскрыть силы стихий в каждой из 25-и участниц. Имя победительницы назовет компетентное звездное жюри, состав которого пока держат в секрете. Корону победительницы передаст «Мисс Украина 2017» Полина Ткач.
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 Теги: конкурс красоты, Киев, Мисс Украина

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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