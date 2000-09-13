Раздел: Культура
В Украине пройдет финальный этап конкурса красоты
Это шанс для талантливых девушек показать себя.
В четверг, 20 сентября, в Киеве пройдет финал конкурса «Мисс Украина 2018», где выберут самую красивую девушку страны. Оценивать конкурсанток будут 10 профессиональных членов жюри.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
За титул и корону «Мисс Украина 2018» будут бороться 25 самых красивых девушек в возрасте от 17 до 24 лет со всей страны. Об этом рассказала Виктория Киосе, исполнительный директор конкурса. По ее словам, благодаря этому мероприятию каждая из участниц получит неоценимый жизненный опыт и возможность карьерного роста.
В этому году финал «Мисс Украина 2018» пройдет 20 сентября в студийном комплексе «HYDRA FILMS». Организаторы меняют формат шоу и не предполагают продажу билетов в свободном доступе, поэтому количество мест будет ограничено.
Читайте также: Стали известны результаты конкурса красоты «Мисс Украина-2015». Фото
Главная идея конкурса «Мисс Украина 2018» - раскрыть силы стихий в каждой из 25-и участниц. Имя победительницы назовет компетентное звездное жюри, состав которого пока держат в секрете. Корону победительницы передаст «Мисс Украина 2017» Полина Ткач.
В четверг, 20 сентября, в Киеве пройдет финал конкурса «Мисс Украина 2018», где выберут самую красивую девушку страны. Оценивать конкурсанток будут 10 профессиональных членов жюри.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
За титул и корону «Мисс Украина 2018» будут бороться 25 самых красивых девушек в возрасте от 17 до 24 лет со всей страны. Об этом рассказала Виктория Киосе, исполнительный директор конкурса. По ее словам, благодаря этому мероприятию каждая из участниц получит неоценимый жизненный опыт и возможность карьерного роста.
В этому году финал «Мисс Украина 2018» пройдет 20 сентября в студийном комплексе «HYDRA FILMS». Организаторы меняют формат шоу и не предполагают продажу билетов в свободном доступе, поэтому количество мест будет ограничено.
Читайте также: Стали известны результаты конкурса красоты «Мисс Украина-2015». Фото
Главная идея конкурса «Мисс Украина 2018» - раскрыть силы стихий в каждой из 25-и участниц. Имя победительницы назовет компетентное звездное жюри, состав которого пока держат в секрете. Корону победительницы передаст «Мисс Украина 2017» Полина Ткач.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
100
0
Также советуем посмотреть
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
- В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
- Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем
- В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
- Путин должен быть объявлен в международный розыск
- В деле Зайцевой всплыли новые скандальные подробности
- Полиция установила личности 7 участников беспорядков под ГПУ
- Кошка покорила мир, показав, как нужно расслабляться
- Послання Президента та презентація держбюджету
- В Британии кот притащил с прогулки пакет с наркотиками
- Еврооблигации Нафтогаза: очередная «схема»
- Пьяный поляк «воскрес» в морге и отправился праздновать это событие
Оставьте свой комментарий