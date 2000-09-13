В Украине пройдет финальный этап конкурса красоты

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Вчера, 4 сентября, в пятизвездочном отеле «Fairmont Grand Hotel Kyiv» собрались многие почитатели и ценители женской красоты. А все для того, чтобы из 15 обворажительных девушек выбрать ту, которой достанется почетный титул «Мисс Украина-Вселенная 2013». Победительница этого конкурса поедет представлять нашу страну на