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Раздел: Культура  
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Скарлетт Йоханссон поразила платьем

Скарлетт Йоханссон поразила платьемСкарлетт Йоханссон примерила образ настоящей греческой богини.

Голливудская актриса Скарлетт Йохансон, которая стала самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года, была одним из гостей церемонии "Эмми". Звезда посетила красную дорожку с бойфрендом – комиком и ведущим Коленом Джостом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

33-летняя звезда американского кино не обошла грандиозное награждение премиями "Эмми" и появилась на красной дорожке в компании своего возлюбленного. Он, кстати, является ведущим рейтингового шоу Saturday Night Live, которое одержало победу в номинации "Лучшее скетчеве варьете".

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Но несмотря на престижные награды, звездная пара очаровала всех присутствующих своими пылкими взглядами и, конечно же, элегантными образами. Скарлетт Йоханссон примерила образ настоящей греческой богини – расшитое белое платье с глубоким декольте Balmain и серебристые босоножки с ремешками, сделав акцент на ярком макияже и длинных серьгах. Ее 36-летний бойфренд надел смокинг Armani с бархатной бабочкой и лакированную обувь.

Скарлетт Йоханссон поразила платьем

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 Теги: Скарлетт Йоханссон, платье

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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