Раздел: Культура
Новые снимки опровергли расставание Памелы Андерсон с бойфрендом
Известная модель все еще встречается с футболистом.
В июле 51-летняя Памела Андерсон (Pamela Anderson) объявила о помолвке с 32-летним французским футболистом Адилем Рами (Adil Rami). Она переехала к возлюбленному во Францию и поддерживала его на матчах в официальном статусе невесты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Но уже в сентябре стало известно, что Памела и Адиль расстались. По слухам, Андерсон сама ушла от жениха, решив, что из-за нее он не может жить полной жизнью и видеться с детьми от прошлого брака с французской моделью Сидони Бьемот.
Недавно в Сети появились снимки папарацци, которые спровоцировали слухи о воссоединении пары. Актрису и футболиста заметили в Париже, когда Адиль приехал в отель Памелы. Он зашел в здание вечером, а на следующий день они по очереди вышли из отеля с разницей в несколько минут.
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Напомним, до встречи с футболистом Памела Андерсон была замужем четыре раза: за барабанщиком Томми Ли, певцом Кидом Роком и дважды за Риком Саломоном, профессиональным игроком в покер. Она признавалась, что именно с Адилем Рами впервые оказалась в гармоничных отношениях.
В июле 51-летняя Памела Андерсон (Pamela Anderson) объявила о помолвке с 32-летним французским футболистом Адилем Рами (Adil Rami). Она переехала к возлюбленному во Францию и поддерживала его на матчах в официальном статусе невесты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Но уже в сентябре стало известно, что Памела и Адиль расстались. По слухам, Андерсон сама ушла от жениха, решив, что из-за нее он не может жить полной жизнью и видеться с детьми от прошлого брака с французской моделью Сидони Бьемот.
Недавно в Сети появились снимки папарацци, которые спровоцировали слухи о воссоединении пары. Актрису и футболиста заметили в Париже, когда Адиль приехал в отель Памелы. Он зашел в здание вечером, а на следующий день они по очереди вышли из отеля с разницей в несколько минут.
Читайте также: Оля Полякова продемонстрировала идеальную фигуру
Напомним, до встречи с футболистом Памела Андерсон была замужем четыре раза: за барабанщиком Томми Ли, певцом Кидом Роком и дважды за Риком Саломоном, профессиональным игроком в покер. Она признавалась, что именно с Адилем Рами впервые оказалась в гармоничных отношениях.
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