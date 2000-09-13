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Раздел: Культура  
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Ольга Сумская поделилась свежей фотографией

Ольга Сумская поделилась свежей фотографией Актриса опубликовала снимок в Instagram.

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которой в августе исполнилось 52 года, восхитила поклонников свежим фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Сумская сделала селфи на улице и опубликовала в Instagram. «Хорошее настроение», - подписала актриса снимки. На фото Ольга выглядит молодо, на лице не видно морщин. Это сразу же отметили фаны в комментариях, назвав ее красоткой.

Поклонники восхищаются внешним видом актрисы и не устают выхвалять ее за красоту: «Вы простите меня за прямоту, но, как Вы делаете такой прикорневой объём? Я в полном восторге от натуральности», «Цветок к цветку , красиво и свежо , в открытости лица , такая нежность … И всё очарование лежит , в её глазах , красивая безбрежность..».

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«Яркая звезда нежности !», «Донна Роза! Браво!», «Красивая как розочка», - писали поклонники.

Ольга Сумская поделилась свежей фотографией
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 Теги: Ольга Сумская, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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