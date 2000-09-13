Раздел: Культура
Ольга Сумская поделилась свежей фотографией
Актриса опубликовала снимок в Instagram.
Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которой в августе исполнилось 52 года, восхитила поклонников свежим фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Сумская сделала селфи на улице и опубликовала в Instagram. «Хорошее настроение», - подписала актриса снимки. На фото Ольга выглядит молодо, на лице не видно морщин. Это сразу же отметили фаны в комментариях, назвав ее красоткой.
Поклонники восхищаются внешним видом актрисы и не устают выхвалять ее за красоту: «Вы простите меня за прямоту, но, как Вы делаете такой прикорневой объём? Я в полном восторге от натуральности», «Цветок к цветку , красиво и свежо , в открытости лица , такая нежность … И всё очарование лежит , в её глазах , красивая безбрежность..».
Читайте также: Оля Полякова продемонстрировала идеальную фигуру
«Яркая звезда нежности !», «Донна Роза! Браво!», «Красивая как розочка», - писали поклонники.
Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которой в августе исполнилось 52 года, восхитила поклонников свежим фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Сумская сделала селфи на улице и опубликовала в Instagram. «Хорошее настроение», - подписала актриса снимки. На фото Ольга выглядит молодо, на лице не видно морщин. Это сразу же отметили фаны в комментариях, назвав ее красоткой.
Поклонники восхищаются внешним видом актрисы и не устают выхвалять ее за красоту: «Вы простите меня за прямоту, но, как Вы делаете такой прикорневой объём? Я в полном восторге от натуральности», «Цветок к цветку , красиво и свежо , в открытости лица , такая нежность … И всё очарование лежит , в её глазах , красивая безбрежность..».
Читайте также: Оля Полякова продемонстрировала идеальную фигуру
«Яркая звезда нежности !», «Донна Роза! Браво!», «Красивая как розочка», - писали поклонники.
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