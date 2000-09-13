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Раздел: Культура  
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Эмили Ратаковски вновь позировала обнаженной

Эмили Ратаковски вновь позировала обнаженнойЭмили взялась за старое.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новые откровенные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

На одном из кадров 27-летняя звезда позирует на белых простынях обнаженной, в то время как на другом снимке модель позирует в белом кроп-топе и стрингах в ванной.

Фото всего за сутки набрали по 1 млн лайков. В комментариях поклонники Ратаковски обсуждают ее сексуальную фигуру:

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«Идеальная фигура, так держать, Эмили!», «Прекрасно выглядишь, как всегда», - пишут в Сети.
Эмили Ратаковски вновь позировала обнаженной
Эмили Ратаковски вновь позировала обнаженной
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 Теги: Эмили Ратаковски, фото, голая, обнаженная

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Сегодня, 13:46 » Автор: Алена Шимко
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