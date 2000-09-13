Раздел: Культура
Эмили Ратаковски вновь позировала обнаженной
Эмили взялась за старое.
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новые откровенные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
На одном из кадров 27-летняя звезда позирует на белых простынях обнаженной, в то время как на другом снимке модель позирует в белом кроп-топе и стрингах в ванной.
Фото всего за сутки набрали по 1 млн лайков. В комментариях поклонники Ратаковски обсуждают ее сексуальную фигуру:
Читайте также: Эмили Ратаковски выложила свежие фото в купальнике
«Идеальная фигура, так держать, Эмили!», «Прекрасно выглядишь, как всегда», - пишут в Сети.
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новые откровенные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
На одном из кадров 27-летняя звезда позирует на белых простынях обнаженной, в то время как на другом снимке модель позирует в белом кроп-топе и стрингах в ванной.
Фото всего за сутки набрали по 1 млн лайков. В комментариях поклонники Ратаковски обсуждают ее сексуальную фигуру:
Читайте также: Эмили Ратаковски выложила свежие фото в купальнике
«Идеальная фигура, так держать, Эмили!», «Прекрасно выглядишь, как всегда», - пишут в Сети.
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