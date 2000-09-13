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Раздел: Культура  
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Настя Каменских примерила осенний наряд

Настя Каменских примерила осенний нарядКаменских показала, как выглядит без макияжа.

Украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников откровенными фото, но на этот раз певица опубликовала нежный снимок, на котором позирует без макияжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Фото появилось в Instagram Каменских.

Девушка сфотографировалась в светлой коричневой куртке и футболке с необычным принтом. Волосы она собрала в небрежный пучок.

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Всего за 20 минут снимок набрал более 10 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что артистка отлично выглядит.
Настя Каменских примерила осенний наряд
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 Теги: Настя Каменских, без макияжа, осень, стиль

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Сегодня, 15:11 » Автор: Алена Шимко
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