Раздел: Культура
Настя Каменских примерила осенний наряд
Каменских показала, как выглядит без макияжа.
Украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников откровенными фото, но на этот раз певица опубликовала нежный снимок, на котором позирует без макияжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Фото появилось в Instagram Каменских.
Девушка сфотографировалась в светлой коричневой куртке и футболке с необычным принтом. Волосы она собрала в небрежный пучок.
Читайте также: Настя Каменских примерила "косуху" с бахромой
Всего за 20 минут снимок набрал более 10 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что артистка отлично выглядит.
Украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников откровенными фото, но на этот раз певица опубликовала нежный снимок, на котором позирует без макияжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Фото появилось в Instagram Каменских.
Девушка сфотографировалась в светлой коричневой куртке и футболке с необычным принтом. Волосы она собрала в небрежный пучок.
Читайте также: Настя Каменских примерила "косуху" с бахромой
Всего за 20 минут снимок набрал более 10 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что артистка отлично выглядит.
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