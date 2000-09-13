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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли снимется новом фильме Джеймса Скотта

Анджелина Джоли снимется новом фильме Джеймса СкоттаРоман стал очень популярен на Западе.

Известная актриса Анджелина Джоли снимется в экранизации романа Джеймса Скотта "На содержании" (The Kept), вышедшего в 2014 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112. Актриса также выступит продюсером проекта.

Сценаристом проекта станет Элис Бирч ("Леди Макбет").

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Действие книги разворачивается в 1897 году. Трое наемных убийц попадают на одинокую ферму. Акушерка Элспет Хауэлл возвращается домой и обнаруживает, что ее муж и четверо детей убиты, а пятый ребенок, сын Калеб, успел спрятаться – однако об этом героиня не успевает узнать, потому что раздается еще один выстрел. Двенадцатилетнему Калебу предстоит ухаживать за матерью до тех пор, пока она окончательно не придет в себя – тогда настанет время мстить.

О дате выхода картины пока не сообщается.
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 Теги: Анджелина Джоли, фильм, актриса

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Сегодня, 20:23 » Автор: Едгар Букмирза
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