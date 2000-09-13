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Раздел: Культура  
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Дуа Липа показала летнее платье от украинского дизайнера

Дуа Липа показала летнее платье от украинского дизайнераНа певице и ранее замечали украинские вещи.

Дуа Липа похвасталась стройной фигурой в платье лондонского дизайнера украинского происхождения Наташи Зинько. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Новые снимки Дуа Липа опубликовала на своей странице в Instagram. Певица отдыхает в Тайбэе, который находится на острове Тайвань.

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Дуа Липа сделала экстремальное фото на перилах смотровой площадки на вершине Слоновой горы, чья высота составляет 183 метра. Это не впервые британская певица выбирает вещи от украинских дизайнеров.Перейти на Главную страницу
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 Теги: Дуа Липа, платье, дизайнер

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Сегодня, 21:35 » Автор: Едгар Букмирза
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