Основатель легендарной группы презентует в Украине новый альбом

Хорошая новость для украинских поклонников классической рок-музыки. Автор мировых хитов британской группы Uriah Heep Кеннет Хенсли проведет тур по Украине.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Музыкант вместе со струнным квартетом посетит 8 городов, чтобы презентовать новый альбом Rare & Timeless. Начнется тур 1 октября в Чернигове. Далее будут Киев (2 октября), Полтава (3) Харьков (5), Днепр (6), Запорожье (7), Николаев (9). Завершится турне 10 октября в Одессе концертом в филармонии.Кен Хенсли обещает спеть со зрителями любимые песни из своих сольных работ, но не останутся без внимания и бессмертные хиты Uriah Heep. Среди них – Free Me, The Wizard, Wise Man, Rain, July Morning, Lady In Black.