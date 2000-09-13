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Раздел: Культура  
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Основатель легендарной группы презентует в Украине новый альбом

Основатель легендарной группы презентует в Украине новый альбом Кен Хенсли обещает спеть со зрителями любимые песни.

Хорошая новость для украинских поклонников классической рок-музыки. Автор мировых хитов британской группы Uriah Heep Кеннет Хенсли проведет тур по Украине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Музыкант вместе со струнным квартетом посетит 8 городов, чтобы презентовать новый альбом Rare & Timeless. Начнется тур 1 октября в Чернигове. Далее будут Киев (2 октября), Полтава (3) Харьков (5), Днепр (6), Запорожье (7), Николаев (9). Завершится турне 10 октября в Одессе концертом в филармонии.

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Кен Хенсли обещает спеть со зрителями любимые песни из своих сольных работ, но не останутся без внимания и бессмертные хиты Uriah Heep. Среди них – Free Me, The Wizard, Wise Man, Rain, July Morning, Lady In Black.

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Вчера, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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