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Раздел: Культура  
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Меладзе прокомментировал распад старой "ВИА Гры"

Меладзе прокомментировал распад старой "ВИА Гры" Состав группы менялся много раз.

Пять лет назад Константин Меладзе представил обновленный состав "ВИА Гры", в который вошли Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Однако сегодня от былой "ВИА Гры" осталась лишь Эрика. А вот вместо Анастасии и Миши в группу взяли новых участниц - Ольгу Меганскую и Ульяну Синецкую. По словам Кожевниковой, она сама решила не продлевать контракт после его окончания. Однако, похоже, у Константина Меладзе совсем другое виденье ситуации:

"Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты. В этот раз,по окончании контракта, я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения", - заявил Меладзе.

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Также на официальном канале Константина в Instagram были опубликованы фотографии обновленного состава группы и видео, на котором Эрика, Ольга и Ульяна готовятся к выступлению.
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 Теги: Меладзе, ВИА Гра

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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