Раздел: Культура
Меладзе прокомментировал распад старой "ВИА Гры"
Состав группы менялся много раз.
Пять лет назад Константин Меладзе представил обновленный состав "ВИА Гры", в который вошли Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Однако сегодня от былой "ВИА Гры" осталась лишь Эрика. А вот вместо Анастасии и Миши в группу взяли новых участниц - Ольгу Меганскую и Ульяну Синецкую. По словам Кожевниковой, она сама решила не продлевать контракт после его окончания. Однако, похоже, у Константина Меладзе совсем другое виденье ситуации:
"Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты. В этот раз,по окончании контракта, я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения", - заявил Меладзе.
Читайте также: Анджелина Джоли удивила болезненной худобой
Также на официальном канале Константина в Instagram были опубликованы фотографии обновленного состава группы и видео, на котором Эрика, Ольга и Ульяна готовятся к выступлению.
Пять лет назад Константин Меладзе представил обновленный состав "ВИА Гры", в который вошли Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Однако сегодня от былой "ВИА Гры" осталась лишь Эрика. А вот вместо Анастасии и Миши в группу взяли новых участниц - Ольгу Меганскую и Ульяну Синецкую. По словам Кожевниковой, она сама решила не продлевать контракт после его окончания. Однако, похоже, у Константина Меладзе совсем другое виденье ситуации:
"Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты. В этот раз,по окончании контракта, я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения", - заявил Меладзе.
Читайте также: Анджелина Джоли удивила болезненной худобой
Также на официальном канале Константина в Instagram были опубликованы фотографии обновленного состава группы и видео, на котором Эрика, Ольга и Ульяна готовятся к выступлению.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
183
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
- Художница забавно показала разницу между первым и вторым ребенком в семье
- Палестина может признать аннексию Крыма
- Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
- Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
- Про деякі аспекти економічної футурології
- ООН составила новый отчет о потерях на Донбассе
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
- Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
- Как может выглядеть «пенсионно-кризисный» фонд украинца
- Британский министр обороны посетил зону ООС
- Сеть насмешил снимок чиновников с Ближнего Востока, отказавшихся от чая Путина
- Каким будет личное поражение Путина
Оставьте свой комментарий