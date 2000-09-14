» » Гарик Харламов поделился печальной новостью
Раздел: Культура  
0

Гарик Харламов поделился печальной новостью

Гарик Харламов поделился печальной новостью У известного комика умер отец.

37-летний резидент Comedy Club и российский шоумен Гарик Харламов поделилась с поклонниками на странице в Instagram печальным известием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На 57-ом году жизни не стало отца Гарика, Юрия Харламова. Трагедия произошла два дня назад. Харламов опубликовал архивный снимок с родным человеком. «Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи», - подписал кадр артист.

Читайте также: Шер вспомнила отношения с известным актером

Гарик Харламов женат на актрисе Кристине Асмус. Звездная пара воспитывает дочь Анастасию.

Гарик Харламов поделился печальной новостью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гарик Харламов, отец

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
     5
     0

Похожие новости по теме

Харламов показал роддом, в котором рожала Асмус Харламов показал роддом, в котором рожала Асмус

Новоявленный отец юморист Гарик Харламов опубликовал несколько фотоснимков роддома, в котором родилась его дочь. Гарик Харламов, недавно ставший впервые отцом, выложил в Сеть фото из роддома, назвав себя при этом "папа Харло".

Гарик Харламов рассказал о новорожденной дочери Гарик Харламов рассказал о новорожденной дочери

Популярный российский шоумен поделился с поклонниками радостной новостью. Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал свое отцовство на страничке в Твиттер.

Гарик Харламов разделил имущество с бывшей супругой Гарик Харламов разделил имущество с бывшей супругой

Известный российский шоумен и резидент Comedy Club, наконец то, смог разделить имущество со своей бывшей супругой. В московском Любленском суде на днях решилась судьба отношений Гарика Харламова и Кристины Асмус. Напомним, ранее мы сообщали о том, что первая супруга юмориста обратилась в суд с требованием признать брак ее

Гарик Харламов сделал предложение Кристине Асмус Гарик Харламов сделал предложение Кристине Асмус

Не так давно, Гарик Харламов и Кристина Асмус, прогуливавшись в Париже, по традиции влюбленных, повесили замочек со своими именами на мост над Сеной. Как стало известно, резидент Cumedy club давно сделал предложение своей возлюбленной. Кристина Асмус не переставала выкладывать в свой микроблог фотографии с совместного отпуска

Гарик Харламов рассказал об отношениях с Кристиной Асмус Гарик Харламов рассказал об отношениях с Кристиной Асмус

Харламов, очень разгневан на прессу, за недостоверные факты в его личной жизни. Он решился рассказать всю правду о романе с Кристиной Асмус. Гарик Харламов, опровергает информацию о том, что молодая актриса Кристина Асмус увела его у жены, а также подтверждает информацию о том, что встречается со звездой "Интернов". Гарик

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх