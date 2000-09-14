Раздел: Культура
Гарик Харламов поделился печальной новостью
У известного комика умер отец.
37-летний резидент Comedy Club и российский шоумен Гарик Харламов поделилась с поклонниками на странице в Instagram печальным известием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На 57-ом году жизни не стало отца Гарика, Юрия Харламова. Трагедия произошла два дня назад. Харламов опубликовал архивный снимок с родным человеком. «Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи», - подписал кадр артист.
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Гарик Харламов женат на актрисе Кристине Асмус. Звездная пара воспитывает дочь Анастасию.
37-летний резидент Comedy Club и российский шоумен Гарик Харламов поделилась с поклонниками на странице в Instagram печальным известием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На 57-ом году жизни не стало отца Гарика, Юрия Харламова. Трагедия произошла два дня назад. Харламов опубликовал архивный снимок с родным человеком. «Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи», - подписал кадр артист.
Читайте также: Шер вспомнила отношения с известным актером
Гарик Харламов женат на актрисе Кристине Асмус. Звездная пара воспитывает дочь Анастасию.
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