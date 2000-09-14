Раздел: Культура
Соня Плакидюк призналась в интересной особенности
Фешн-фотограф рассказала об особенности своего характера.
Знаменитый фешн-фотограф Соня Плакидюк рассказала подписчикам своего микроблога об интересной особенности своего характера. Рыжеволосая фото-гуру призналась: «Обожаю наряжаться! С трепетом и азартом коллекционирую интересные аксессуары и в уме прокручиваю комбинации, смакую детали и ищу в своей воображаемой «картотеке» подходящие референсы для того или иного образа», передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Читайте также: Соня Плакидюк показала стильный образ
В качестве иллюстрации к посту она опубликовала эффектный фотоснимок, на котором позирует в стильном коротком черном платье с белым воротником и оригинальных нюдовых остроносых туфлях.
Знаменитый фешн-фотограф Соня Плакидюк рассказала подписчикам своего микроблога об интересной особенности своего характера. Рыжеволосая фото-гуру призналась: «Обожаю наряжаться! С трепетом и азартом коллекционирую интересные аксессуары и в уме прокручиваю комбинации, смакую детали и ищу в своей воображаемой «картотеке» подходящие референсы для того или иного образа», передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Читайте также: Соня Плакидюк показала стильный образ
В качестве иллюстрации к посту она опубликовала эффектный фотоснимок, на котором позирует в стильном коротком черном платье с белым воротником и оригинальных нюдовых остроносых туфлях.
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