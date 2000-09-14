Раздел: Культура
Джоли пригласила бывшего мужа на тайную встречу
Актриса решила, что пришло время попытаться уладить все споры.
Уже два года прошло с тех пор, как 43-летняя Анджелина Джоли и 54-летний Брэд Питт подали на развод, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Звезды не могут поделить опеку над своими детьми. Как сообщает издание Dailymail, очередное заседание суда было назначено на 21 августа, но потом было отложено.
Стало известно, что Джоли пригласила бывшего мужа на тайную встречу, которая прошла на днях в ее доме. «Это первый раз, с начала групповой терапии, когда они встретились», - сказал источник.
Читайте также: У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
«Встреча была продуктивной. Анджелина решила, что пришло время попытаться уладить все споры. Для Брэда эта стало большим облегчением. Они хотят создать спокойную обстановку для детей. Также Питт и Джоли собираются согласиться с планом, предложенным судом», - поделился инсайдер.
Уже два года прошло с тех пор, как 43-летняя Анджелина Джоли и 54-летний Брэд Питт подали на развод, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Звезды не могут поделить опеку над своими детьми. Как сообщает издание Dailymail, очередное заседание суда было назначено на 21 августа, но потом было отложено.
Стало известно, что Джоли пригласила бывшего мужа на тайную встречу, которая прошла на днях в ее доме. «Это первый раз, с начала групповой терапии, когда они встретились», - сказал источник.
Читайте также: У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
«Встреча была продуктивной. Анджелина решила, что пришло время попытаться уладить все споры. Для Брэда эта стало большим облегчением. Они хотят создать спокойную обстановку для детей. Также Питт и Джоли собираются согласиться с планом, предложенным судом», - поделился инсайдер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
909
0
Также советуем посмотреть
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
- Сеть насмешили российские военные, умудрившиеся утопить грузовик
- О реакции Шойгу на сбитый ИЛ-20
- «Мачо с мега-пушкой»: Путин насмешил фото с винтовкой
- Сирийское ПВО – лучшее в мире
- Черновецкий вернулся: киевлян насмешил гуляющий по улицам «космонавт»
- Чому гальмується створення національного суду
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
- Художница забавно показала разницу между первым и вторым ребенком в семье
- Палестина может признать аннексию Крыма
- Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
Оставьте свой комментарий