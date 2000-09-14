» » Джоли пригласила бывшего мужа на тайную встречу
Раздел: Культура  
0

Джоли пригласила бывшего мужа на тайную встречу

Джоли пригласила бывшего мужа на тайную встречуАктриса решила, что пришло время попытаться уладить все споры.

Уже два года прошло с тех пор, как 43-летняя Анджелина Джоли и 54-летний Брэд Питт подали на развод, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

Звезды не могут поделить опеку над своими детьми. Как сообщает издание Dailymail, очередное заседание суда было назначено на 21 августа, но потом было отложено.

Стало известно, что Джоли пригласила бывшего мужа на тайную встречу, которая прошла на днях в ее доме. «Это первый раз, с начала групповой терапии, когда они встретились», - сказал источник.

Читайте также: У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта

«Встреча была продуктивной. Анджелина решила, что пришло время попытаться уладить все споры. Для Брэда эта стало большим облегчением. Они хотят создать спокойную обстановку для детей. Также Питт и Джоли собираются согласиться с планом, предложенным судом», - поделился инсайдер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Анджелина Джоли, Бред Питт, развод, тайная встреча

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:49 » Автор: Алена Шимко
     909
     0

Похожие новости по теме

Брэд Питт ответил на обвинения Джоли Брэд Питт ответил на обвинения Джоли

Джоли "просит Брэда оплачивать 50% расходов на детей".

Анджелина Джоли расскажет суду, как дебоширил Брэд Питт Анджелина Джоли расскажет суду, как дебоширил Брэд Питт

Актриса собирается дать показания против бывшего мужа.

У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта

Энджи очень ревнива и конкурентоспособна.

Анджелина Джоли пригласила бывшего мужа на Хэллоуин Анджелина Джоли пригласила бывшего мужа на Хэллоуин

Актриса пригласила бывшего супруга на вечеринку по случаю праздника.

Брэд Питт соскучился по семейной жизни Брэд Питт соскучился по семейной жизни

Актер тяжело переживает развод.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх