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Раздел: Культура  
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Киркоров впервые рассказал о молодой избраннице

Киркоров впервые рассказал о молодой избранницеСейчас Киркорова повсюду сопровождает Катя Гусева.

Российский певец Филипп Киркоров впервые рассказал о новой избраннице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

Сейчас Киркорова повсюду сопровождает модный диджей Катя Гусева. Вместе с 35-летней спутницей певец в начале сентября приехал и на «Новую волну» в Сочи. Также девушка снялась в роли самой себя в скандальном клипе Киркорова и Николая Баскова «Ибица». А сейчас она отправляется вместе с артистом на гастроли по США.

Гусева и Киркоров познакомились еще два года назад. Сближение произошло осенью прошлого года, когда, решив обсудить рабочие дела, певец предложил Гусевой поужинать с ним. Семья Филиппа тепло приняла его новую подругу. Киркоров признается, что Гусева его вдохновляет, причем не только на сцене, но и в жизни, сообщает «Стархит».

«Катя разносторонняя девушка, – прокомментировал Киркоров. – У нее хорошее воспитание и интеллигентная семья. Еще для меня крайне важно, когда человек, который находится рядом, понимает без слов и порой просто не мешает, так как часто я концентрируюсь на работе, ухожу в себя. Катя как раз из таких. Почему я ее выбрал? В первую очередь, мы подходим друг другу в творчестве. Она создает индивидуальные проекты для моих песен. Во-вторых, она красива, умна, талантлива и профессиональна. Ко всем прочим достоинствам еще и обладатель многочисленных наград как лучшая девушка-диджей».

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На странице девушки в Instagram можно найти много совместных фото с Киркоровым.
Киркоров впервые рассказал о молодой избраннице
Киркоров впервые рассказал о молодой избраннице
Киркоров впервые рассказал о молодой избраннице
Киркоров впервые рассказал о молодой избраннице
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 Теги: Киркоров, девушка, возлюбленная, Катя Гусева

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Сегодня, 15:07 » Автор: Алена Шимко
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