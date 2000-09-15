Раздел: Культура
Голливудский актер на своей Tesla сбил подростка
Парень ехал на самокате.
Голливудский актер, муж американской киноактрисы с украинскими корнями Милы Кунис Эштон Катчер на своем автомобиле сбил 19-летнего Лео Маренги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Как сообщает TMZ, подросток ехал на самокате вдоль тротуара, когда актер наехал на него на своей Tesla.
Катчер сразу же вышел из машины и подошел к пострадавшему. К счастью, парень не получил серьезных повреждений. Лео отделался испугом и небольшой раной возле колена.
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"Сегодня меня сбила машина. Но все хорошо, ведь это был Эштон Катчер", - написал Маренги в своем Instagram и опубликовал фото со звездой Голливуда и своей травмы.
Голливудский актер, муж американской киноактрисы с украинскими корнями Милы Кунис Эштон Катчер на своем автомобиле сбил 19-летнего Лео Маренги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Как сообщает TMZ, подросток ехал на самокате вдоль тротуара, когда актер наехал на него на своей Tesla.
Катчер сразу же вышел из машины и подошел к пострадавшему. К счастью, парень не получил серьезных повреждений. Лео отделался испугом и небольшой раной возле колена.
Читайте также: В Киеве Skoda сбил подростка на самокате
"Сегодня меня сбила машина. Но все хорошо, ведь это был Эштон Катчер", - написал Маренги в своем Instagram и опубликовал фото со звездой Голливуда и своей травмы.
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