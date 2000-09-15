Раздел: Культура
Анджелина Джоли тайно встретилась с Брэдом Питтом
Это не была романтическая встреча.
Развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли затянулся более чем на 2 года. Наиболее спорным вопросом для звезд является опека над их 6 детьми, 3 из которых являются биологическими потомками пары.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает Entertainment Tonight, теперь в отношениях Анджелины и Брэда царит затишье. Более того, актеры тайно встретились в доме Джоли в Лос-Анджелесе, куда она приехала с детьми во время перерыва в съемках второй части фильма "Малефисента".
Инсайдеры западных СМИ уверяют, что это не была романтическая встреча, а сугубо деловая. Анджелина Джоли якобы инициировала переговоры с Брэдом Питтом по согласованию вопроса об опеке над детьми.
Читайте также: Чувственные снимки Джоли, сделанные Брэдом Питтом. Фото
"Анджелина решила, что пришло время попробовать уладить ситуацию, и для Брэда это стало большим облегчением. Он полностью открыт для этого предложения. Брэд стремился к мирному разрешению конфликта на протяжении всего судебного процесса, и, кажется, теперь пара наконец может создать более спокойную атмосферу для детей", – рассказал инсайдер.
Развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли затянулся более чем на 2 года. Наиболее спорным вопросом для звезд является опека над их 6 детьми, 3 из которых являются биологическими потомками пары.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает Entertainment Tonight, теперь в отношениях Анджелины и Брэда царит затишье. Более того, актеры тайно встретились в доме Джоли в Лос-Анджелесе, куда она приехала с детьми во время перерыва в съемках второй части фильма "Малефисента".
Инсайдеры западных СМИ уверяют, что это не была романтическая встреча, а сугубо деловая. Анджелина Джоли якобы инициировала переговоры с Брэдом Питтом по согласованию вопроса об опеке над детьми.
Читайте также: Чувственные снимки Джоли, сделанные Брэдом Питтом. Фото
"Анджелина решила, что пришло время попробовать уладить ситуацию, и для Брэда это стало большим облегчением. Он полностью открыт для этого предложения. Брэд стремился к мирному разрешению конфликта на протяжении всего судебного процесса, и, кажется, теперь пара наконец может создать более спокойную атмосферу для детей", – рассказал инсайдер.
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