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Раздел: Культура  
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Эмилия Кларк похвасталась татуировкой в стиле "Игры престолов"

Эмилия Кларк похвасталась татуировкой в стиле "Игры престолов"Дейнерис Таргариен стал для нее очень близким.

Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Игра престолов", сделала тематическое тату в стиле киносаги. Соответствующим снимком она похвасталась на своей Instagram-странице.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Эмилия Кларк неоднократно признавалась, что за время съемок сериала "Игра престолов", которые продолжались в течение 8 лет, образ Дейнерис Таргариен стал для нее очень близким. Звезда заявила, что она является членом небольшой семьи, которая образовалась на съемочной площадке.

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"Отправилась на лодке к острову, чтобы попрощаться с землей, которая стала для меня своеобразным домом на протяжении почти десятилетия. Это было путешествие, благодаря "Игре престолов". Я никогда не мечтала, что смогу так все пережить и получить семью, за которой никогда не перестану грустить", – трогательно написала ранее Эмилия Кларк.

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 Теги: Эмилия Кларк, Игра Престолов

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Сегодня, 19:42 » Автор: Едгар Букмирза
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