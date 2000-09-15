Раздел: Культура
Эмилия Кларк похвасталась татуировкой в стиле "Игры престолов"
Дейнерис Таргариен стал для нее очень близким.
Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Игра престолов", сделала тематическое тату в стиле киносаги. Соответствующим снимком она похвасталась на своей Instagram-странице.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эмилия Кларк неоднократно признавалась, что за время съемок сериала "Игра престолов", которые продолжались в течение 8 лет, образ Дейнерис Таргариен стал для нее очень близким. Звезда заявила, что она является членом небольшой семьи, которая образовалась на съемочной площадке.
Читайте также: Эмилия Кларк показала, как выглядит съемочная площадка "Игры престолов". Видео
"Отправилась на лодке к острову, чтобы попрощаться с землей, которая стала для меня своеобразным домом на протяжении почти десятилетия. Это было путешествие, благодаря "Игре престолов". Я никогда не мечтала, что смогу так все пережить и получить семью, за которой никогда не перестану грустить", – трогательно написала ранее Эмилия Кларк.
Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Игра престолов", сделала тематическое тату в стиле киносаги. Соответствующим снимком она похвасталась на своей Instagram-странице.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эмилия Кларк неоднократно признавалась, что за время съемок сериала "Игра престолов", которые продолжались в течение 8 лет, образ Дейнерис Таргариен стал для нее очень близким. Звезда заявила, что она является членом небольшой семьи, которая образовалась на съемочной площадке.
Читайте также: Эмилия Кларк показала, как выглядит съемочная площадка "Игры престолов". Видео
"Отправилась на лодке к острову, чтобы попрощаться с землей, которая стала для меня своеобразным домом на протяжении почти десятилетия. Это было путешествие, благодаря "Игре престолов". Я никогда не мечтала, что смогу так все пережить и получить семью, за которой никогда не перестану грустить", – трогательно написала ранее Эмилия Кларк.
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