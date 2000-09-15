Раздел: Культура
Стало известно, кто станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде
У режиссера много интересных наработок.
Режиссерское кресло нового фильма о Джеймсе Бонде занял Кэри Фукунага ("Настоящий детектив", "Маньяк"). Об этом сообщается в официальном Twitter франшизы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Фукунага заменил Дэнни Бойла, который отказался от работы над картиной по причине творческих разногласий.
Джеймса Бонда в новом фильме сыграет Дэниэл Крейг, больше о кастинге пока ничего не известно.
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Отмечается, что съемки 25-го фильма о секретном агенте начнутся на студии Pinewood в Лондоне 4 марта 2019 года, а в мировой прокат картина выйдет 14 февраля 2020 года.
Режиссерское кресло нового фильма о Джеймсе Бонде занял Кэри Фукунага ("Настоящий детектив", "Маньяк"). Об этом сообщается в официальном Twitter франшизы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Фукунага заменил Дэнни Бойла, который отказался от работы над картиной по причине творческих разногласий.
Джеймса Бонда в новом фильме сыграет Дэниэл Крейг, больше о кастинге пока ничего не известно.
Читайте также: Адель отказалась петь для нового фильма о Джеймсе Бонде
Отмечается, что съемки 25-го фильма о секретном агенте начнутся на студии Pinewood в Лондоне 4 марта 2019 года, а в мировой прокат картина выйдет 14 февраля 2020 года.
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