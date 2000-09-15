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Раздел: Культура  
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Стало известно, кто станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде

Стало известно, кто станет режиссером нового фильма о Джеймсе БондеУ режиссера много интересных наработок.

Режиссерское кресло нового фильма о Джеймсе Бонде занял Кэри Фукунага ("Настоящий детектив", "Маньяк"). Об этом сообщается в официальном Twitter франшизы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Фукунага заменил Дэнни Бойла, который отказался от работы над картиной по причине творческих разногласий.

Джеймса Бонда в новом фильме сыграет Дэниэл Крейг, больше о кастинге пока ничего не известно.

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Отмечается, что съемки 25-го фильма о секретном агенте начнутся на студии Pinewood в Лондоне 4 марта 2019 года, а в мировой прокат картина выйдет 14 февраля 2020 года.
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 Теги: Джеймс Бонд, режиссер, фильм

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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