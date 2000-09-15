Раздел: Культура
Известная певица рассказала об отношениях с Томом Крузом
Тогда певица была почти в два раза старше Круза.
Недавно 72-летняя артистка дала интервью, в котором рассказала о знакомстве и романе с актером. По словам Шер, когда она встретила Тома, он был еще малоизвестным 22-летним актером. Тогда певице было 38 лет и она уже впервые была номинирована на "Оскар" за игру в фильме "Силквуд".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Впервые с Крузом артистка встретилась в 1985 году на свадьбе Мадонны и Шона Пенна в Малибу. Однако связь между ними возникла позже - на приеме у Рональда Рейгана в Белом доме.
"Белый дом пригласил группу людей с дислексией, чтобы поговорить на тему последних исследований этого нарушения. Выяснилось, что дислексия имеется и у меня, и у Тома. Конечно, на приеме ничего между нами не было, но через некоторое время мы начали встречаться. Однако необъяснимая связь между нами возникла именно тогда".
Читайте также: Николь Кидман рассказала о браке с Томом Крузом
И хотя роман знаменитостей продлился недолго, им все же удалось остаться друзьями. Впрочем, сейчас певица признается, что не все увлечения Тома были ей по душе:
"Все эти вещи, связанные с сайентологией… Не мое. Я не могу этого понять, поэтому мне это не нравится".
Сейчас Шер ни с кем не встречается, но уверена, что сможет встретить свою вторую половинку. При этом певица отметила, что ей сложно строить отношения из-за пристального внимания публики и СМИ: "Стало очень трудно прятать личную жизнь от посторонних".
Недавно 72-летняя артистка дала интервью, в котором рассказала о знакомстве и романе с актером. По словам Шер, когда она встретила Тома, он был еще малоизвестным 22-летним актером. Тогда певице было 38 лет и она уже впервые была номинирована на "Оскар" за игру в фильме "Силквуд".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Впервые с Крузом артистка встретилась в 1985 году на свадьбе Мадонны и Шона Пенна в Малибу. Однако связь между ними возникла позже - на приеме у Рональда Рейгана в Белом доме.
"Белый дом пригласил группу людей с дислексией, чтобы поговорить на тему последних исследований этого нарушения. Выяснилось, что дислексия имеется и у меня, и у Тома. Конечно, на приеме ничего между нами не было, но через некоторое время мы начали встречаться. Однако необъяснимая связь между нами возникла именно тогда".
Читайте также: Николь Кидман рассказала о браке с Томом Крузом
И хотя роман знаменитостей продлился недолго, им все же удалось остаться друзьями. Впрочем, сейчас певица признается, что не все увлечения Тома были ей по душе:
"Все эти вещи, связанные с сайентологией… Не мое. Я не могу этого понять, поэтому мне это не нравится".
Сейчас Шер ни с кем не встречается, но уверена, что сможет встретить свою вторую половинку. При этом певица отметила, что ей сложно строить отношения из-за пристального внимания публики и СМИ: "Стало очень трудно прятать личную жизнь от посторонних".
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