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Раздел: Культура  
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Известная певица рассказала об отношениях с Томом Крузом

Известная певица рассказала об отношениях с Томом КрузомТогда певица была почти в два раза старше Круза.

Недавно 72-летняя артистка дала интервью, в котором рассказала о знакомстве и романе с актером. По словам Шер, когда она встретила Тома, он был еще малоизвестным 22-летним актером. Тогда певице было 38 лет и она уже впервые была номинирована на "Оскар" за игру в фильме "Силквуд".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Впервые с Крузом артистка встретилась в 1985 году на свадьбе Мадонны и Шона Пенна в Малибу. Однако связь между ними возникла позже - на приеме у Рональда Рейгана в Белом доме.

"Белый дом пригласил группу людей с дислексией, чтобы поговорить на тему последних исследований этого нарушения. Выяснилось, что дислексия имеется и у меня, и у Тома. Конечно, на приеме ничего между нами не было, но через некоторое время мы начали встречаться. Однако необъяснимая связь между нами возникла именно тогда".

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И хотя роман знаменитостей продлился недолго, им все же удалось остаться друзьями. Впрочем, сейчас певица признается, что не все увлечения Тома были ей по душе:

"Все эти вещи, связанные с сайентологией… Не мое. Я не могу этого понять, поэтому мне это не нравится".

Сейчас Шер ни с кем не встречается, но уверена, что сможет встретить свою вторую половинку. При этом певица отметила, что ей сложно строить отношения из-за пристального внимания публики и СМИ: "Стало очень трудно прятать личную жизнь от посторонних".
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 Теги: Шер, Том Круз, отношения

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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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