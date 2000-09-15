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Раздел: Культура  
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Фанаты раскритиковали странную обувь Ани Лорак

Фанаты раскритиковали странную обувь Ани ЛоракПоклонники артистки раскритиковали туфли певицы

На известную певицу Ани Лорак, которая недавно вызвала сочувствие у поклонников, снова обрушилась волна критики. Как артистка не старается, но ее наряды всегда вызывают у пользователей сети спорные мнения, ишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На сей раз Ани опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует в элегантном удлиненном пиджаке, демонстрируя свои подтянутые ноги. Образ певица дополнила необычными синими туфлями с острым носком от Balenciaga, которые и вызвали разногласия у подписчиков: подходят они под стиль артистки или нет.

При этом Лорак процитировала притчу царя Соломона в подписи к снимку: "Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды".

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"Сначала подумала, что она в бахилах медицинских", "Красиво! Только туфли большие!", "Туфли как из мультфильма, у утки такие были", "Мне кажется туфли не сюда", "Если это даже и последний писк моды, то это не значит, что оно тебе идёт. Иногда в зеркало смотреть на себя надо", "Прикольные туфли как у Дэйзи с утиных историй", "Вы прекрасны, а вот туфли – нет", "Смурфики", "На калоши похожи", – написали в комментариях подписчики.

Фанаты раскритиковали странную обувь Ани Лорак
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 Теги: Ани Лорак, туфли

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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