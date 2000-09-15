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Раздел: Культура  
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Звезда сериала "Секс в большом городе" показалась на публике в нижнем белье

Звезда сериала "Секс в большом городе" показалась на публике в нижнем бельеСара Джессика Паркер продемонстрировала нижнее белье, прогулявшись Нью-Йорком

Не секрет, что знаменитая американка является главной вдохновительницей миллионов женщин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Ведь голливудская актриса обладает потрясающим вкусом, а также может создать новый тренд сезона, надев наряд лишь единожды на какое-либо мероприятие. Не удивительно, что не так давно звезда культового телесериала «Секс в большом городе» стала новым лицом итальянского бренда нижнего белья «Intimissimi». Легендарная блондинка уже успела принять участие в нескольких рекламных съемках, которые проходили в центре Нью-Йорка. А сегодня Сара Джессика Паркер вновь продемонстрировала сногсшибательный аутфит, похваставшись аутентичным нарядом.

Знаменитая актриса блистала в шелковом костюме насыщенного черного цвета, декорированном белоснежной окантовкой. При этом свободный крой блузы и брюк придали силуэту американки женственности и соблазнительности. Но главным акцентом стал кружевной бюстгальтер, который звезда телеэкранов продемонстрировала, несмотря на многочисленных прохожих. Стоит отметить, что легендарная блондинка не стала отказываться от аксессуаров, несмотря на столь провокационный образ. Поэтому длинноногая актриса использовала классическую нить белоснежного жемчуга и актуальные туфли-лодочки серебристого оттенка на высоких шпильках, декорированные многочисленными камнями.

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Примечательно, что многодетная мать дополнила образ, отдав предпочтение двум массивным браслетам собственного ювелирного бренда. При этом бижутерия была инкрустирована крупными минералами, которые выгодно сочетались с обувью актрисы. Похоже, бельевой тренд не собирается сдавать позиции. Однако советуем демонстрировать нижнее белье, соблюдая грань между вульгарностью и соблазнительностью.

Звезда сериала "Секс в большом городе" показалась на публике в нижнем белье
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 Теги: Сара Джессика Паркер, Секс в большом городе

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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