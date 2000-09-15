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Раздел: Культура  
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Ведущая "Орла и Решки" продемонстрировала стильный осенний образ

Ведущая "Орла и Решки" продемонстрировала стильный осенний образТелеведущая облачилась в яркий наряд.

В Украину приходит осень, а значит, пора утепляться. Как встретить осень стильно, можно подсмотреть в микроблогах у отечественных звезд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

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Одной из тек, кто уже успел продемонстрировать стильный осенний образ стала Леся Никитюк. Телеведущая позировала в джинсах, темно-зеленом топе на тонких бретелях и принтованном бомбере. Аутфит звезды дополнила красная вязаная сумка.

Ведущая "Орла и Решки" продемонстрировала стильный осенний образ
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 Теги: Леся Никитюк, стиль

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Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
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