Названа самая красивая девушка Украины

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Украину на конкурсе в этом году представляла победительница национального отбора, "Мисс Украина-2017" Полина Ткач

Победительницей одного из самых престижных конкурсов красоты «Мисс мира-2013», который проходил на острове Бали, стала участница из Филиппин Менан Янг. В конкурсе приняли участие 130 девушек из разных стран мира. Как сообщают иностранные средства массой информации, в десятку самых красивых женщин мира вошли конкурсантки из