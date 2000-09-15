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Раздел: Культура  
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Названа самая красивая девушка Украины

Названа самая красивая девушка УкраиныКонкурс красоты "Мисс Украина-2018" выиграла Вероника Дидусенко.

В четверг, 20 сентября, прошел финал конкурса "Мисс Украина-2018", который проводится ежегодно с 1991 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Обладательницей титула ''Мисс Украина-2018'' стала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. Девушка будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира", который пройдет на китайском острове Хайнань.

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Стоит отметить, что в финале всеукраинского конкурса соревновались 25 девушек из разных регионов, Дидусенко была 7-м номером.
Названа самая красивая девушка Украины
Названа самая красивая девушка Украины
Названа самая красивая девушка Украины
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 Теги: Мисс Украина, 2018, победительница

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Сегодня, 09:46 » Автор: Алена Шимко
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