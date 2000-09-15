Раздел: Культура
Названа самая красивая девушка Украины
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018" выиграла Вероника Дидусенко.
В четверг, 20 сентября, прошел финал конкурса "Мисс Украина-2018", который проводится ежегодно с 1991 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Обладательницей титула ''Мисс Украина-2018'' стала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. Девушка будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира", который пройдет на китайском острове Хайнань.
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Стоит отметить, что в финале всеукраинского конкурса соревновались 25 девушек из разных регионов, Дидусенко была 7-м номером.
В четверг, 20 сентября, прошел финал конкурса "Мисс Украина-2018", который проводится ежегодно с 1991 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Обладательницей титула ''Мисс Украина-2018'' стала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. Девушка будет представлять Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира", который пройдет на китайском острове Хайнань.
Читайте также: Названа самая красивая девушка в США. Фото
Стоит отметить, что в финале всеукраинского конкурса соревновались 25 девушек из разных регионов, Дидусенко была 7-м номером.
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