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Раздел: Культура  
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Эшли Грэм похвасталась новым купальником

Эшли Грэм похвасталась новым купальникомМодель plus size Эшли Грэм сейчас отдыхает на Сицилийском побережье.

Со своими поклонниками в Instagram девушка поделилась коротким роликом, где показала, как проводит время. Грэм продемонстрировала, как прыгает в воду и ныряет прямо с яхты, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На ней одет черный купальник, а съемка проведена в замедленном режиме.

"Просто немного окунуться", - пишет в подписи к снимку манекенщица.

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Комплексами Эшли, как видите не страдает, наоборот, ей нравится ее формы и пышное тело. Муж Джастин Эрвин, с которым Грэм и отправилась на отдых, похоже, тоже очень доволен.
Эшли Грэм похвасталась новым купальником
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 Теги: Эшли Грэм, купальник, отдых

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Сегодня, 13:04 » Автор: Алена Шимко
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