Раздел: Культура
Эшли Грэм похвасталась новым купальником
Модель plus size Эшли Грэм сейчас отдыхает на Сицилийском побережье.
Со своими поклонниками в Instagram девушка поделилась коротким роликом, где показала, как проводит время. Грэм продемонстрировала, как прыгает в воду и ныряет прямо с яхты, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На ней одет черный купальник, а съемка проведена в замедленном режиме.
"Просто немного окунуться", - пишет в подписи к снимку манекенщица.
Читайте также: Джамала похвасталась новым купальником
Комплексами Эшли, как видите не страдает, наоборот, ей нравится ее формы и пышное тело. Муж Джастин Эрвин, с которым Грэм и отправилась на отдых, похоже, тоже очень доволен.
Со своими поклонниками в Instagram девушка поделилась коротким роликом, где показала, как проводит время. Грэм продемонстрировала, как прыгает в воду и ныряет прямо с яхты, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На ней одет черный купальник, а съемка проведена в замедленном режиме.
"Просто немного окунуться", - пишет в подписи к снимку манекенщица.
Читайте также: Джамала похвасталась новым купальником
Комплексами Эшли, как видите не страдает, наоборот, ей нравится ее формы и пышное тело. Муж Джастин Эрвин, с которым Грэм и отправилась на отдых, похоже, тоже очень доволен.
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