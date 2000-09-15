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Актриса из "Отчаянных домохозяек" рассказала о тяжелом заболевании

Актриса из "Отчаянных домохозяек" рассказала о тяжелом заболеванииАктриса также поблагодарила поклонников за поддержку.

56-летняя американская актриса Марсия Кросс, ставшая наиболее знаменитой благодаря ролям в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Район Мерлоуз" сделала шокирующее заявление. На своей странице в Instagram она сообщила о том, что недавно поборола рак, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Сначала актриса опубликовала фото из парикмахерской и сделала подпись, чем напугала всех поклонников: "Как благодарна судьбе и счастлива быть живой, но грустно от того, что мои волосы выпали, теперь их длина всего два сантиметра и они выглядят сумасшедше. Кто-нибудь сталкивался с проблемой выпадения волос из-за рака? Поговорите со мной. Я чувствую вас", – написала Кросс.

Позже Марсия извинилась перед поклонниками за то, что не дала им понять, что рак побежден:

"Дорогие подписчики, я прошу прощения за то, что моя публикация была не совсем понятной. Сейчас я переживаю период уже ПОСЛЕ борьбы с раком. Сейчас уже все хорошо. Это был тяжелый путь, но я здорова и счастлива". В еще одной публикации Марсия призналась, что боролась с раком заднего прохода.

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Также Марсия поблагодарила всех поклонников за поддержку и за то, что они поделились с ней своими историями.
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 Теги: Отчаянные домохозяйки, актриса, рак, Марсия Кросс

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Сегодня, 14:24 » Автор: Алена Шимко
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