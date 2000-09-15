Раздел: Культура
Актриса из "Отчаянных домохозяек" рассказала о тяжелом заболевании
Актриса также поблагодарила поклонников за поддержку.
56-летняя американская актриса Марсия Кросс, ставшая наиболее знаменитой благодаря ролям в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Район Мерлоуз" сделала шокирующее заявление. На своей странице в Instagram она сообщила о том, что недавно поборола рак, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Сначала актриса опубликовала фото из парикмахерской и сделала подпись, чем напугала всех поклонников: "Как благодарна судьбе и счастлива быть живой, но грустно от того, что мои волосы выпали, теперь их длина всего два сантиметра и они выглядят сумасшедше. Кто-нибудь сталкивался с проблемой выпадения волос из-за рака? Поговорите со мной. Я чувствую вас", – написала Кросс.
Позже Марсия извинилась перед поклонниками за то, что не дала им понять, что рак побежден:
"Дорогие подписчики, я прошу прощения за то, что моя публикация была не совсем понятной. Сейчас я переживаю период уже ПОСЛЕ борьбы с раком. Сейчас уже все хорошо. Это был тяжелый путь, но я здорова и счастлива". В еще одной публикации Марсия призналась, что боролась с раком заднего прохода.
Читайте также: Сара Ломбарди рассказала о тяжелом заболевании
Также Марсия поблагодарила всех поклонников за поддержку и за то, что они поделились с ней своими историями.
56-летняя американская актриса Марсия Кросс, ставшая наиболее знаменитой благодаря ролям в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Район Мерлоуз" сделала шокирующее заявление. На своей странице в Instagram она сообщила о том, что недавно поборола рак, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Сначала актриса опубликовала фото из парикмахерской и сделала подпись, чем напугала всех поклонников: "Как благодарна судьбе и счастлива быть живой, но грустно от того, что мои волосы выпали, теперь их длина всего два сантиметра и они выглядят сумасшедше. Кто-нибудь сталкивался с проблемой выпадения волос из-за рака? Поговорите со мной. Я чувствую вас", – написала Кросс.
Позже Марсия извинилась перед поклонниками за то, что не дала им понять, что рак побежден:
"Дорогие подписчики, я прошу прощения за то, что моя публикация была не совсем понятной. Сейчас я переживаю период уже ПОСЛЕ борьбы с раком. Сейчас уже все хорошо. Это был тяжелый путь, но я здорова и счастлива". В еще одной публикации Марсия призналась, что боролась с раком заднего прохода.
Читайте также: Сара Ломбарди рассказала о тяжелом заболевании
Также Марсия поблагодарила всех поклонников за поддержку и за то, что они поделились с ней своими историями.
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